قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متاحف الآثار تكرس قطع شهر أكتوبر لتسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء

متاحف
متاحف
محمد الاسكندرانى

في إطار التقليد الشهري الذي تتبعه متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية، لاختيار القطع الأثرية لشهر أكتوبر في، وذلك من خلال تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية لهذه المتاحف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

يأتي هذا التقليد تعزيزًا لدور المتاحف كمؤسسات ثقافية تعليمية تعمل على نشر الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها منصات حية للحوار والتفاعل المجتمعي، وإبراز روائع التراث الثقافي المصري عبر العصور.

وقد سلطت القطع المختارة الضوء على الجيش المصري رمزاً للفخر والعزة والكرامة الوطنية، إذ ارتبط تاريخه عبر العصور بإنجازات عسكرية بارزة وانتصارات خالدة شكّلت جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية.

وفي ذكرى العبور المجيد، يتجدد الاعتزاز بجذور المؤسسة العسكرية التي تمتد إلى أقدم الحضارات الإنسانية. فمنذ فجر الدولة المصرية القديمة، أدرك المصريون أهمية تأسيس قوة منظمة تضمن حماية البلاد وتوسيع نفوذها، فكانوا أول من أنشأ جيشاً نظامياً في التاريخ

-    متحف الفن الإسلامي بباب الخلق:
يعرض خوذة من العصر المملوكي، مصنوعة من الصلب تتكون من جزئين العلوي منها مزخرف بزخارف هندسية والسفلي يحتوي علي شريطين بهما تذهيب، إحداهما مكتوب بداخلها بخط النسخ كتابات. أما الشريط الآخر فعليه آية الكرسي وكتابات

-    المتحف القبطي بمصر القديمة:
يعرض أيقونة للقديس باسيليدس أحد ضباط الجيش بلبس الفرسان ممتطيًا حصانه الأبيض وبيده اليمنى حربة يعلوها صليب.

-    متحف الشرطة بالقلعة:
يعرض رشاش خفيف، ماركة ديجياريوف، صناعة روسية، من أسلحة الجيش المصري التى استخدمها فى حرب ٦ أكتوبر المجيدة.

-    متحف المركبات الملكية ببولاق:
يعرض مسدس ملكي من المعدن، يتميز بمقبض مُزخرف ومُطعَّم بالذهب، التي لم تكن تُستخدم كأدوات حرب فقط، بل أيضًا كقطع فنية كما استُخدمت لاحقًا في الدفاع الشعبي خلال حرب أكتوبر المجيدة.

-    متحف قصر محمد على بالمنيل:
يعرض مجموعة من الأسلحة منها سيف تشريفه نصله من الصلب عليه زخارف كتابيه مذهبه عليه الشعار الملكي وله مقبض من العاج عليه زخارف مذهبه والغمد من النحاس.

-    متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب:
يعرض صحن كبير من الخزف علية منظر لموقعة حربية يصور فرسان يمتطون الجياد.

-    متحف ركن فاروق بحلوان:
يعرض تمثال للملك تحتمس الثالث ممسك انائي النو وعلى قاعده التمثال إهداء للملك فاروق من مدرسة أسوان الصناعية " أحد المدارس الصناعية التى انتجت مقتنيات للملك فاروق وتعتبر من أقدم المدارس بأسوان.

-    متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2:
يعرض جزء من تمثال للملك تحتمس الثالث من الجرانيت الأحمر، بغطاء الرأس الملكي "النمس" أعظم حكام مصر الذي وسع الإمبراطورية المصرية القديمة إلى أقصى مدي إقليمي لها.
 
-    متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3:
يعرض أوستراكا من الحجر الجيري الملون للملكة حتشبسوت تحمل إناءان الـ‎ “nw” ‎كقربان ‏ لأحد المعبودات.

-    متحف إيمحتب بسقارة:
يعرض مجموعة من المقامع الحجرية تم العثور عليها في مقبرة "تي" في سقارة، وتعتبر المقامع من أهم الأسلحة في مصر القديمة.

-    متحف تل بسطة بالزقازيق:
يعرض نموذج من القيشاني، للإلهة سخمت إلهة الحرب عند القدماء المصريين وتظهر واقفة وممسكة بصولجان من البردى أمام صدرها.

-    متحف طنطا القومي:
يعرض تمثال للآلهة "باستت" على هيئة رأس قطة وجسم آدمي ترتدي الزي الحربي وتحمل بيدها درع.

-    متحف السويس القومي:
يعرض غدارة آلية من العصر الحديث لأسرة محمد علي عليها زخارف نباتية بالفضة والذهب والمقبض من الخشب عليه زخارف نباتية مطعمة بالفضة وينتهي بحلية من النحاس عليها زخارف بارزة.

-    متحف الإسماعيلية:
يعرض لوحة من الحجر الجيري لست نخت مؤسس الأسرة الـ 20 ووالد الملك رمسيس الثالث وكان ينتمي للمؤسسة العسكرية خلال عصر الرعامسة ويظهر خلال اللوحة يتعبد للإله أنوبيس.

-    المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية:
يعرض رأس من العصر البطلمي للمعبودة أثينا من الحجر الجيري، ترتدي الخوذة وهي من شعاراتها بوصفها إلهة محاربة وحامية لمدينة أثينا. 

-    متحف الإسكندرية القومي:
يعرض ميدالية من العصر الحديث عليها صورة لإبراهيم باشا وتظهر نقوش كتابية تقرأ "سلام على إبراهيم قاد جيشه من نصر إلى نصر"

-    متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:
يعرض مسدس ماركت ماوزر من مقتنيات الملك فؤاد الأول، بمقبض مطعم بالصدف ومفتاح الأمان متحرك وكتابات أخرى على الجانب الآخر ومع المسدس عدد خمس طلقات.

-    متحف كفر الشيخ:  
يعرض تمثال لقائد عسكري من الجرانيت الأسود، فاقد الرأس والزراعين والقدمين يرتدي الزي العسكري عثر عليه بقرية متبول بكفر الشيخ.-    متحف مطروح القومي:
يعرض سيف من سيوف محمد على باشا مؤسس العصر الحديث في مصر.

-    متحف شرم الشيخ:
يعرض قطعة عليها منظر منفذ بأسلوب الحفر الغائر لرأس الملك "رمسيس الثاني" بوضع جانبي ومرتدياً تاج الاحتفالات.

-    متحف الغردقة:
يعرض تمثال من الجرانيت، للملك أمنحتب الثالث مرتديا "ردا" طويل حابك ويمسك بكلتا يديه الحقا والمذبة ويعلوه التاج المزدوج وعلى اليمين وعلى اليسار المعبودتان "واجت" و"نخبت" مصر العليا ومصر السفلى.

-    متحف سوهاج القومي:
يعرض نقش من الحجر الجيري يمثل القائد "وني" ،أحد كبار رجال الدولة في عصر الدولة القديمة، واقفاً ممسكاً بالصولجان.

-    متحف الأقصر للفن المصري القديم
يعرض قوص من الخشب، من الدولة الحديثة، يتكون من قصبة خشبية يتوسطها مقبض.

-    متحف ملوي بالمنيا:
يسلط الضوء على المعبودة سخمت آلهة الحرب.

-    متحف النوبة بأسوان:
يعرض تمثال للملك "رمسيس الثاني" من الحجر الرملي ويبلغ طوله 8 أمتار واقفاً يرتدي النقبة وعلى رأسه التاج المزدوج ويمسك المنشة والصولجان بيديه ونقش اسم "رعمسسو" على ذراعه.

-    متحف التحنيط بالأقصر:
يعرض مومياء ماسحرتي، كبير كهنة آمون رع وقائد 

متحف وزارة السياحة والآثار الآثار متحف شرم الشيخ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

ترشيحاتنا

هواوى

توسيع مركز "Cairo OpenLab" بالقاهرة لدعم التحول الرقمي في مصر وشمال إفريقيا

ال جى

"إل جي" العالمية تُعلن عن النتائج الأولية للأرباح

هاتف ريدمي

هاتف Redmi Turbo 5 الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد