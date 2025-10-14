متاحف الآثار تكرس قطع شهر أكتوبر لتسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء

في إطار التقليد الشهري الذي تتبعه متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية، لاختيار القطع الأثرية لشهر أكتوبر في، وذلك من خلال تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية لهذه المتاحف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

يأتي هذا التقليد تعزيزًا لدور المتاحف كمؤسسات ثقافية تعليمية تعمل على نشر الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها منصات حية للحوار والتفاعل المجتمعي، وإبراز روائع التراث الثقافي المصري عبر العصور.

وقد سلطت القطع المختارة الضوء على الجيش المصري رمزاً للفخر والعزة والكرامة الوطنية، إذ ارتبط تاريخه عبر العصور بإنجازات عسكرية بارزة وانتصارات خالدة شكّلت جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية.

وفي ذكرى العبور المجيد، يتجدد الاعتزاز بجذور المؤسسة العسكرية التي تمتد إلى أقدم الحضارات الإنسانية. فمنذ فجر الدولة المصرية القديمة، أدرك المصريون أهمية تأسيس قوة منظمة تضمن حماية البلاد وتوسيع نفوذها، فكانوا أول من أنشأ جيشاً نظامياً في التاريخ

- متحف الفن الإسلامي بباب الخلق:

يعرض خوذة من العصر المملوكي، مصنوعة من الصلب تتكون من جزئين العلوي منها مزخرف بزخارف هندسية والسفلي يحتوي علي شريطين بهما تذهيب، إحداهما مكتوب بداخلها بخط النسخ كتابات. أما الشريط الآخر فعليه آية الكرسي وكتابات

- المتحف القبطي بمصر القديمة:

يعرض أيقونة للقديس باسيليدس أحد ضباط الجيش بلبس الفرسان ممتطيًا حصانه الأبيض وبيده اليمنى حربة يعلوها صليب.



- متحف الشرطة بالقلعة:

يعرض رشاش خفيف، ماركة ديجياريوف، صناعة روسية، من أسلحة الجيش المصري التى استخدمها فى حرب ٦ أكتوبر المجيدة.



- متحف المركبات الملكية ببولاق:

يعرض مسدس ملكي من المعدن، يتميز بمقبض مُزخرف ومُطعَّم بالذهب، التي لم تكن تُستخدم كأدوات حرب فقط، بل أيضًا كقطع فنية كما استُخدمت لاحقًا في الدفاع الشعبي خلال حرب أكتوبر المجيدة.



- متحف قصر محمد على بالمنيل:

يعرض مجموعة من الأسلحة منها سيف تشريفه نصله من الصلب عليه زخارف كتابيه مذهبه عليه الشعار الملكي وله مقبض من العاج عليه زخارف مذهبه والغمد من النحاس.



- متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب:

يعرض صحن كبير من الخزف علية منظر لموقعة حربية يصور فرسان يمتطون الجياد.

- متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض تمثال للملك تحتمس الثالث ممسك انائي النو وعلى قاعده التمثال إهداء للملك فاروق من مدرسة أسوان الصناعية " أحد المدارس الصناعية التى انتجت مقتنيات للملك فاروق وتعتبر من أقدم المدارس بأسوان.

- متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2:

يعرض جزء من تمثال للملك تحتمس الثالث من الجرانيت الأحمر، بغطاء الرأس الملكي "النمس" أعظم حكام مصر الذي وسع الإمبراطورية المصرية القديمة إلى أقصى مدي إقليمي لها.



- متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3:

يعرض أوستراكا من الحجر الجيري الملون للملكة حتشبسوت تحمل إناءان الـ‎ “nw” ‎كقربان ‏ لأحد المعبودات.

- متحف إيمحتب بسقارة:

يعرض مجموعة من المقامع الحجرية تم العثور عليها في مقبرة "تي" في سقارة، وتعتبر المقامع من أهم الأسلحة في مصر القديمة.



- متحف تل بسطة بالزقازيق:

يعرض نموذج من القيشاني، للإلهة سخمت إلهة الحرب عند القدماء المصريين وتظهر واقفة وممسكة بصولجان من البردى أمام صدرها.

- متحف طنطا القومي:

يعرض تمثال للآلهة "باستت" على هيئة رأس قطة وجسم آدمي ترتدي الزي الحربي وتحمل بيدها درع.



- متحف السويس القومي:

يعرض غدارة آلية من العصر الحديث لأسرة محمد علي عليها زخارف نباتية بالفضة والذهب والمقبض من الخشب عليه زخارف نباتية مطعمة بالفضة وينتهي بحلية من النحاس عليها زخارف بارزة.

- متحف الإسماعيلية:

يعرض لوحة من الحجر الجيري لست نخت مؤسس الأسرة الـ 20 ووالد الملك رمسيس الثالث وكان ينتمي للمؤسسة العسكرية خلال عصر الرعامسة ويظهر خلال اللوحة يتعبد للإله أنوبيس.



- المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية:

يعرض رأس من العصر البطلمي للمعبودة أثينا من الحجر الجيري، ترتدي الخوذة وهي من شعاراتها بوصفها إلهة محاربة وحامية لمدينة أثينا.



- متحف الإسكندرية القومي:

يعرض ميدالية من العصر الحديث عليها صورة لإبراهيم باشا وتظهر نقوش كتابية تقرأ "سلام على إبراهيم قاد جيشه من نصر إلى نصر"



- متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:

يعرض مسدس ماركت ماوزر من مقتنيات الملك فؤاد الأول، بمقبض مطعم بالصدف ومفتاح الأمان متحرك وكتابات أخرى على الجانب الآخر ومع المسدس عدد خمس طلقات.



- متحف كفر الشيخ:

يعرض تمثال لقائد عسكري من الجرانيت الأسود، فاقد الرأس والزراعين والقدمين يرتدي الزي العسكري عثر عليه بقرية متبول بكفر الشيخ.- متحف مطروح القومي:

يعرض سيف من سيوف محمد على باشا مؤسس العصر الحديث في مصر.



- متحف شرم الشيخ:

يعرض قطعة عليها منظر منفذ بأسلوب الحفر الغائر لرأس الملك "رمسيس الثاني" بوضع جانبي ومرتدياً تاج الاحتفالات.



- متحف الغردقة:

يعرض تمثال من الجرانيت، للملك أمنحتب الثالث مرتديا "ردا" طويل حابك ويمسك بكلتا يديه الحقا والمذبة ويعلوه التاج المزدوج وعلى اليمين وعلى اليسار المعبودتان "واجت" و"نخبت" مصر العليا ومصر السفلى.



- متحف سوهاج القومي:

يعرض نقش من الحجر الجيري يمثل القائد "وني" ،أحد كبار رجال الدولة في عصر الدولة القديمة، واقفاً ممسكاً بالصولجان.



- متحف الأقصر للفن المصري القديم

يعرض قوص من الخشب، من الدولة الحديثة، يتكون من قصبة خشبية يتوسطها مقبض.

- متحف ملوي بالمنيا:

يسلط الضوء على المعبودة سخمت آلهة الحرب.



- متحف النوبة بأسوان:

يعرض تمثال للملك "رمسيس الثاني" من الحجر الرملي ويبلغ طوله 8 أمتار واقفاً يرتدي النقبة وعلى رأسه التاج المزدوج ويمسك المنشة والصولجان بيديه ونقش اسم "رعمسسو" على ذراعه.

- متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض مومياء ماسحرتي، كبير كهنة آمون رع وقائد