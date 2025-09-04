قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
خطيب الأوقاف: الله أذن بالخير لكل الخلق بمولد الحبيب المصطفى
ريال مدريد يتصدر.. وأرسنال وصيفًا في قائمة أغلى أندية العالم
مصر وقبرص تؤكدان عمق الشراكة وترفضان مخططات تهجير الفلسطينيين
سعر كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2024 كسر زيرو .. سوق المستعمل

صبري طلبه

قدمت كيا الكورية الجنوبية، عدد كبير ومتنوع من سياراتها خلال تاريخها الممتد، حيث عززت من تواجدها بشكل كبير في السوق المصري، عبر باقة من الفئات والاصدارات، اشهرها السيارة كيا سبورتاج التي تنتمي للفئة الرياضية SUV.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج 2024 بالتحديد، في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت حالة كسر الزيرو، حيث قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لم يتجاوز الـ 2300 كم، بينما لا زالت تتمتع بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج.

تنتمي السيارة كيا سبوتاج التي نتحدث عنها إلى الفئة GT-LINE كاملة التجهيزات، وظهرت بسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الاسعار حسب الموديلات والفئات.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2024 

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكي الأداء.

زودت السيارة كيا سبورتاج 2024 بكاميرا 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، فرامل يد كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

تأتي السيارة كيا سبورتاج 2024 بشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية وغيرها، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيك، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، جنوط رياضية 19 بوصة.

