سعر كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2024 كسر زيرو .. سوق المستعمل

قدمت كيا الكورية الجنوبية، عدد كبير ومتنوع من سياراتها خلال تاريخها الممتد، حيث عززت من تواجدها بشكل كبير في السوق المصري، عبر باقة من الفئات والاصدارات، اشهرها السيارة كيا سبورتاج التي تنتمي للفئة الرياضية SUV.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج 2024 بالتحديد، في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت حالة كسر الزيرو، حيث قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لم يتجاوز الـ 2300 كم، بينما لا زالت تتمتع بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج.

كيا سبورتاج

تنتمي السيارة كيا سبوتاج التي نتحدث عنها إلى الفئة GT-LINE كاملة التجهيزات، وظهرت بسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الاسعار حسب الموديلات والفئات.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2024

تعتمد السيارة كيا سبورتاج 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكي الأداء.

كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج 2024 بكاميرا 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، فرامل يد كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

كيا سبورتاج

تأتي السيارة كيا سبورتاج 2024 بشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية وغيرها، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيك، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، جنوط رياضية 19 بوصة.