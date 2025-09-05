قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بويك إنفيجين الرياضية.. أحدث SUV أمريكية موديل 2025| صور

بويك انفيجين 2025
بويك انفيجين 2025
صبري طلبه

تعزز بويك انفيجين من تألقها في السوق الأمريكي بعد تقدم موديل 2025، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، حيث انطلقت للمرة الأولى عام 2011 كنموذج تجريبي، بينما كانت الانطلاقة الاولى عام 2016 بعدأن دخلت خطوط الانتاج عام 2014.

مواصفات بويك انفيجين 2025

تعتمد بويك انفيجين على محرك بنزين تيربو، سعة 2000 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 228 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 9 غيار.

بويك انفيجين 2025

وتأتي السيارة بويك انفيجين 2025 بتقنية الجر الكلي للعجلات، مع استهلاك للوقود بنسبة 10.2 كيلومتر/لتر، إضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات AWD.

بويك انفيجين 2025

ابرز تجهيزات بويك انفيجين

تضم السيارة بويك انفيجين مكابح مانعة للانغلاق ABS، مساعد تجاوزالمرتفعات وخوض المنحدرات، مراقبة النقاط العمياء، تحديد المسار، كاميرا 360 درجة، نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية يصل عددها إلى 7، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن، مثبت سرعة تكيفي.

بويك انفيجين 2025

تحتوي بويك انفيجين على شاحن لاسلكي، مكيف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية، شاشة عدادات وترفيهي يصل قياسها إلى 30 بوصة وتقنية عرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، مع إمكانية دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

بويك انفيجين 2025

ترتكز السيارة بويك انفيجين على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع نسبة طول كلي بلغت 4.640 مم، و1.882 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.641 مم، بالإضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2.769 مم.

بويك انفيجين 2025

أسعار بويك انفيجين 2025 

تقدم السيارة بويك انفيجين 2025 في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 36.500 دولار.

بويك انفيجين بويك انفيجين بويك انفيجين 2025 مواصفات بويك انفيجين 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

تغيير اسم مطار برج العرب

رسميا .. إعلان تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

يصل إلى 5800 جنيه| سعر المتر للأراضي المتميزة في 8 مدن جديدة

يصل لـ5800 جنيه| سعر متر الأراضي المتميزة في 8 مدن وكراسة الشروط

ترشيحاتنا

المخرج خالد جلال

خالد جلال: عملت مع كبار الفنانين.. وقدمت عروضا مسرحية بميزانيات محدودة

المخرج خالد جلال

كيف ساهمت ورشة مسرح الشباب في مركز الإبداع الفني؟.. فيديو

أحمد رزق

أحمد رزق: صلاح عبد الله حسسني أنه أبويا في حرب الجبالي..ورياض الخولي رايق

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد