بويك إنفيجين الرياضية.. أحدث SUV أمريكية موديل 2025| صور

تعزز بويك انفيجين من تألقها في السوق الأمريكي بعد تقدم موديل 2025، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، حيث انطلقت للمرة الأولى عام 2011 كنموذج تجريبي، بينما كانت الانطلاقة الاولى عام 2016 بعدأن دخلت خطوط الانتاج عام 2014.

مواصفات بويك انفيجين 2025

تعتمد بويك انفيجين على محرك بنزين تيربو، سعة 2000 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 228 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 9 غيار.

وتأتي السيارة بويك انفيجين 2025 بتقنية الجر الكلي للعجلات، مع استهلاك للوقود بنسبة 10.2 كيلومتر/لتر، إضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات AWD.

ابرز تجهيزات بويك انفيجين

تضم السيارة بويك انفيجين مكابح مانعة للانغلاق ABS، مساعد تجاوزالمرتفعات وخوض المنحدرات، مراقبة النقاط العمياء، تحديد المسار، كاميرا 360 درجة، نظام الثبات الالكتروني، وسائد هوائية يصل عددها إلى 7، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، حساسات ركن، مثبت سرعة تكيفي.

تحتوي بويك انفيجين على شاحن لاسلكي، مكيف هواء أوتوماتيك مع فتحات خلفية، شاشة عدادات وترفيهي يصل قياسها إلى 30 بوصة وتقنية عرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، مع إمكانية دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ترتكز السيارة بويك انفيجين على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع نسبة طول كلي بلغت 4.640 مم، و1.882 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.641 مم، بالإضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2.769 مم.

أسعار بويك انفيجين 2025

تقدم السيارة بويك انفيجين 2025 في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 36.500 دولار.