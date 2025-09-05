بقوة 1000 حصان.. لامبورجيني Revuelto تنطلق بتعديلات خارقة| صور

كشفت Zacoe التايوانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث اللمسات الفنية الخاصة بها، والتي جاءت على سيارة لامبورجيني Revuelto الخارقة، والتي تنتمي إلى عائلة السوبر كارز.

لامبورجيني Revuelto تنطلق بتعديلات خارقة

سعت Zacoe على اجراء تعديلات مميزة لسيارة لامبورجيني Revuelto الخارقة، والتي شملت الهيكل الخارجي، بمنحها لمسات اكثر شراسة، إلى جانب التصميم الرياضي الشهير، مع هيكل مصنوع من ألياف الكربون، والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لامبورجيني Revuelto

زودت السيارة لامبورجيني Revuelto بمصد رياضي كبير الحجم، مع عتبات جانبية تشكل لوحة فنية بين الجزء الأمامي والجانبي، إضافة إلى الجزء الخلفي ايضًا، مع دعم السيارة باسبويلر خلفي وفتحات هوائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية كبيرة الحجم تعزز من الطابع الرياضي الخاصة بالسيارة الخارقة.

لامبورجيني Revuelto

الأداء الفني الخارق لسيارة لامبورجيني Revuelto

مازالت لامبورجيني Revuelto تعتمد على محرك خارق مكون من 12 اسطوانة، بدون تعديلات، حيث يقدر المحرك بسعة 6500 سي سي، مع 3 محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 1000 حصانًا.

لامبورجيني Revuelto

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني Revuelto إلى 350 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية فقط، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات التي تحمل شعار العلامة الإيطالية في عالم لامبورجيني الخارق.