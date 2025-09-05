قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا
إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف
السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين
سورة الكهف.. اعرف فضل قراءتها يوم الجمعة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1000 حصان.. لامبورجيني Revuelto تنطلق بتعديلات خارقة| صور

لامبورجيني Revuelto
لامبورجيني Revuelto
صبري طلبه

كشفت Zacoe التايوانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث اللمسات الفنية الخاصة بها، والتي جاءت على سيارة لامبورجيني Revuelto الخارقة، والتي تنتمي إلى عائلة السوبر كارز.

لامبورجيني Revuelto تنطلق بتعديلات خارقة

سعت Zacoe على اجراء تعديلات مميزة لسيارة لامبورجيني Revuelto الخارقة، والتي شملت الهيكل الخارجي، بمنحها لمسات اكثر شراسة، إلى جانب التصميم الرياضي الشهير، مع هيكل مصنوع من ألياف الكربون، والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لامبورجيني Revuelto 

زودت السيارة لامبورجيني Revuelto بمصد رياضي كبير الحجم، مع عتبات جانبية تشكل لوحة فنية بين الجزء الأمامي والجانبي، إضافة إلى الجزء الخلفي ايضًا، مع دعم السيارة باسبويلر خلفي وفتحات هوائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية كبيرة الحجم تعزز من الطابع الرياضي الخاصة بالسيارة الخارقة.

لامبورجيني Revuelto 

الأداء الفني الخارق لسيارة لامبورجيني Revuelto

مازالت لامبورجيني Revuelto تعتمد على محرك خارق مكون من 12 اسطوانة، بدون تعديلات، حيث يقدر المحرك بسعة 6500 سي سي، مع 3 محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 1000 حصانًا.

لامبورجيني Revuelto 

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني Revuelto إلى 350 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية فقط، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات التي تحمل شعار العلامة الإيطالية في عالم لامبورجيني الخارق.

