ترامب: تسمية وزارة الحرب أنسب للبنتاجون في الوضع الراهن
ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا
ركلتا جزاء.. صلاح ومرموش يتقدمان لمنتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية
لاعب برشلونة يغادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة
تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة
وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين
239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع
إسرائيل تصدر أمر إخلاء برج "مكة" بغزة بحجة احتوائه على عناصر فصائل… تمهيدًا لقصفه
ضياء رشوان: نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات
من ركلة جزاء.. محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب مصر أمام إثيوبيا
مرتديا قميص منتخب مصر.. وزير الرياضة يؤازر الفراعنة أمام إثيوبيا بإستاد القاهرة
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات عائلية في السوق المصري أحدث موديل.. أسعار وصور

سيارات عائلية
سيارات عائلية
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى تنوع التصميمات، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى باهتمام كبير من الباحثين عن سيارة تتسم بالرحابة ضمن موديلات 2025 و2026.

اقرأ أيضًا:

5 سيارات عائلية في السوق المصري 

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2026 بين 1,125,000 جنيه و 1,250,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

جيتور x90 plus

جيتور x90 plus

يبلغ سعر جيتور x90 plus موديل 2026 نحو 1,520,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، جر أمامي.

 شيري تيجو 9

 شيري تيجو 9

تقدم السيارة شيري تيجو 9 موديل 2026 بسعر يبلغ 1,999,000 جنيه، وتعمل فنيًا بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2026 من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 104 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.

كيا كارنفال

كيا كارنفال

تقدم السيارة كيا كارنفال موديل 2025 بسعر يبلغ 3,799,900 جنيه، وتستمد قوتها من منظومة هجينة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 245 حصانًا، و366 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

