5 سيارات عائلية في السوق المصري أحدث موديل.. أسعار وصور

يضم السوق المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى تنوع التصميمات، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى باهتمام كبير من الباحثين عن سيارة تتسم بالرحابة ضمن موديلات 2025 و2026.

5 سيارات عائلية في السوق المصري

شيري تيجو 8

تتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2026 بين 1,125,000 جنيه و 1,250,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

جيتور x90 plus

يبلغ سعر جيتور x90 plus موديل 2026 نحو 1,520,000 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، جر أمامي.

شيري تيجو 9

تقدم السيارة شيري تيجو 9 موديل 2026 بسعر يبلغ 1,999,000 جنيه، وتعمل فنيًا بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اكسابندر

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2026 من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 104 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.

كيا كارنفال

تقدم السيارة كيا كارنفال موديل 2025 بسعر يبلغ 3,799,900 جنيه، وتستمد قوتها من منظومة هجينة تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 245 حصانًا، و366 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.