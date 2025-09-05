قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
رينو ستيب واي أوتوماتيك 2019 بحالة الفبريكا.. أسعار المستعمل

رينو ستيب واي
رينو ستيب واي
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عدد كبير من الاصدارات، التي تتنوع بحسب الموديلات، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك والرياضية، منها السيارة رينو ستيب واي.

مواصفات السيارة رينو ستيب واي

تستمد السيارة رينو ستيب واي قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 110 حصان و148 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار أوتوماتيك، مع العمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات.

رينو ستيب واي

تجهيزات السيارة رينو ستيب واي

تضم رينو ستيب واي باقة من التجهيزات منها، 4 نوافذ ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، قفل مركزي للأبواب، ريموت لفتح وغلق السيارة عن بعد، إنذار مانع للسرقة، وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS للحماية من الصدمات.

رينو ستيب واي

زودت ايضا السيارة رينو ستيب واي بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع تجهيزات داخلية تتضمن نظام صوتي ترفيهي، 4 مكبرات، مدخل AUX و USB، بالإضافة إلى مكيف هواء.

رينو ستيب واي

كما زودت السيارة بشاشة صغيرة تتوسط قمرة السيارة، تحكم في الأوامر الصوتية من خلال عجلة القيادة، بلوتوث، حساسات ركن خلفية، مصابيح أمامية حادة الشكل، ومصابيح نهارية على جانبي الصادم الأمامي، والذي تتوسطه شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

سعر السيارة رينو ستيب واي في سوق المستعمل 

ظهرت السيارة رينو ستيب واي في السوق المصري للسيارات المستعملة، ضمن موديلات 2019 بحالة الفبريكا، بسعر يبلغ 490 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار قبل شراء أي سيارة، مع مقارنة الفئات والموديلات، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

