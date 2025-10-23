إجراء من التعليم لتفعيل مناهج التربية الرياضية عملياً بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا في إطار حرصها على تفعيل مناهج التربية الرياضية عمليا وتنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في ضوء خطة مكتب مستشار مادة التربية الرياضية للعام الدراسي 2025 / 2026 ، الاعلان عن مسابقة بعنوان تطبيقات المنهج الرياضي العملي في جميع المدارس.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن فكرة المسابقة تقوم على تنفيذ مسابقة عملية في مناهج التربية الرياضية لجميع المراحل الدراسية ، حيث يقوم كل معلم بالتعاون مع مجموعة من الطلاب بتطبيق درس عملي او نشاط تطبيقي في المنهج الخاص بالمرحلة الدراسية ( ابتدائية - اعدادية - ثانوية ) وفق اهداف المنهج وخطواته التعليمية ، لإبراز الابداع والتميز في الاداء العملي لجميع المراجل التعليمية ( بنين - بنات) على مستوى الادارات التعليمية تمهيدا لتصعيد الفرق الفائزة للمنافسة على مستوى المديرية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المسابقة هدفها :

- تفعيل مناهج التربية الرياضية من خلال التطبيق العملي داخل المدارس.

-تبادل الخبرات بين معلمي التربية الرياضية في تنفيذ الدروس العملية

- الارتقاء بمستوى الاداء المهاري للطلاب

-ابراز النماذج المتميزة في الاداء والابداع التربوي.



آلية التنفيذ المسابقة

- تنفذ المسابقة على مستوى المدارس ثم تصعد النتائج إلى مستوى الإدارات التعليمية ومنها إلى المديرية ثم الجمهوري

-يشارك جميع المدارس ( الحكومية- الرسمية - الرياضية - الخاصة)

-ويتم التقييم وفق معايير ( تحقيق الأهداف - التنظيم الابداع - المشاركة الفعالة - الالتزام بخطوات الدرس)

-تبدأ المسابقة على مستوى المدارس اعتبارا من 26 اطكتوبر 2025 على أن ترسل نتائج التصفيات النهائية للمديريات ويتم ارسال الدرس االعملي على اسطوانة للفرق الفائزة بالمركز الأول على مستوى المديرية إلى مكتب مستشار مادة التربية الرياضية في موعد اقصاه 1 ديسمبر 2025.



جوائز المسابقة

- درع أفضل تطبيق للمنهج الرياضي على مستوى الجمهورية

-شهادات تقدير للفرق الفائزة والمشرفين

-عرض الدروس المتميزة ضمن لقاءات الممارسات الرياضية المتميزة.