إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم زراعة 250 ألف فدان من القمح

أعلنت وزارتا التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025/2026.



وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم صغار المزارعين في 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالًا وحتى أسوان جنوبًا، باستهداف زراعة نحو 250 ألف فدان من القمح، حيث بدأ بالفعل توزيع التقاوي على المستفيدين في المحافظات المستهدفة.



وتنفذ المبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخبراء من مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة المصرية في تنفيذ مكون الدعم الفني.



وبدأت مبادرة "ازرع" موسمها الرابع بحزمة متكاملة من الدعم للمزارعين، تشمل توفير التقاوي المعتمدة المطابقة للخريطة الصنفية لوزارة الزراعة لضمان أعلى إنتاجية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والإرشاد الحقلي المستمر بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، من خلال المدارس الحقلية والزيارات الميدانية، إلى جانب الإشراف العلمي والمهني من خبراء الحملة القومية للقمح ومهندسي الإرشاد الزراعي.



وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تأتي في إطار الدور التنموي والتمويلي للوزارة، مشددة على أن دعم صغار المزارعين هو دعم مباشر للأمنين الغذائي والاقتصادي للأسر المصرية.



وأضافت أن توفير التمويل اللازم لمبادرة بهذا الحجم يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن تمكين المزارع اقتصاديًا يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج ومستدام.



من جانبه .. أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة "ازرع" تجسد نموذجًا فعالًا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الوزارة تقدم من خلال مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد كل سبل الدعم العلمي والفني لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وزيادة الإنتاجية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.



وأضاف الوزير، أن التعاون بين الجهات الشريكة يضمن وصول التقاوي عالية الجودة والدعم الفني إلى صغار المزارعين في جميع المحافظات المستهدفة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني والهيئة الإنجيلية.

ومن جهته .. أوضح المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هذا التعاون يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية لخدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة "ازرع" تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تستهدف دعم صغار المزارعين بآليات متعددة.



وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن رؤية التحالف لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة، لافتًا إلى أن التحالف يعمل على توسيع نطاق المبادرة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين عبر خطط وبرامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.



من جانبه .. قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة تسعى من خلال المبادرة، التي تنفذها للعام الرابع على التوالي، إلى المساهمة في إنتاج وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تشجيعهم على التوسع في زراعة القمح ورفع إنتاجيتهم.

