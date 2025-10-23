تكريم محافظ جنوب سيناء في احتفالية مئوية روز اليوسف

كرّم كلٌّ من المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و هبة الله صادق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك خلال الاحتفال بمئوية مؤسسة روزاليوسف، الذي أقيم مساء امس باحد فنادق القاهرة.

جاء التكريم تقديرًا لجهود المحافظ المتميزة في دعم الإعلام الوطني وتعزيز الوعي المجتمعي، ولدوره في إبراز النجاحات التي تحققت بمحافظة جنوب سيناء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات التنمية الشاملة واستضافة الفعاليات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم من مؤسسةٍ عريقة حملت على مدار قرن راية الكلمة الحرة المسؤولة، مؤكدًا أن الإعلام الوطني هو خط الدفاع الأول عن الوطن في معركة الوعي، وأن الثقافة والفكر والإعلام شركاء أساسيون في بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالدور الفعّال لمحافظ جنوب سيناء في دعم التنمية والتواصل الإيجابي مع وسائل الإعلام، فيما أكدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف أن تكريمه يأتي تقديرًا لمسيرته الوطنية وجهوده في تعزيز صورة مصر كمنارة للسلام والتنمية.