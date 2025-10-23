قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
بحضور آلاف السائحين..فرق مهرجان أسوان تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم

محمد سامي
محمد سامي
سارة عبد الله

أعلن المخرج محمد سامي، عن دخوله مسابقة أوسم 100 رجل في العالم.

وكتب محمد سامي عبر فيسبوك: “لقيت نفسي في المسابقة الرسمية لأوسم 100 راجل في العالم، وده خلاني أفكر في ٣ حاجات، الحاجة الأولي إني اللي بيختار الناس في المسابقة حد عايز يمثل فبيظبطني، أو الحاجة التانية إني المسابقة دي فيها واسطة، أو الحاجة الثالثة إنهم قاصدين محمد سامي تاني بس لقيتهم كاتبين مخرج ومؤلف وحاطين علم مصر”.

وتابع: “عامة أنا مبسوط وبشكرهم جدا وبدعي من كل قلبي إني مايدخلش بيني وبينهم شيطان وحد غلاوي يوريهم صوري قبل ما أخس وأروح الجيم”.

المخرج محمد سامي محمد سامي مسابقة أوسم 100 راجل

