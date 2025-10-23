المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم

أعلن المخرج محمد سامي، عن دخوله مسابقة أوسم 100 رجل في العالم.

وكتب محمد سامي عبر فيسبوك: “لقيت نفسي في المسابقة الرسمية لأوسم 100 راجل في العالم، وده خلاني أفكر في ٣ حاجات، الحاجة الأولي إني اللي بيختار الناس في المسابقة حد عايز يمثل فبيظبطني، أو الحاجة التانية إني المسابقة دي فيها واسطة، أو الحاجة الثالثة إنهم قاصدين محمد سامي تاني بس لقيتهم كاتبين مخرج ومؤلف وحاطين علم مصر”.

وتابع: “عامة أنا مبسوط وبشكرهم جدا وبدعي من كل قلبي إني مايدخلش بيني وبينهم شيطان وحد غلاوي يوريهم صوري قبل ما أخس وأروح الجيم”.