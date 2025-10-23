تامر حسين يكشف حقيقة خلافه مع محمد فؤاد

كشف الشاعر تامر حسين، حقيقة خلافه مع المطرب محمد فؤاد بشأن ألبومه الجديد بعد تسريب أغنية.

وكتب تامر حسين عبر فيسبوك: “توضيح هام عشان بعض الإعلامين والصحفيين سألونى النهاردة إيه الخلاف اللي بينك وبين الفنان محمد فؤاد؟ مافيش أي خلاف والله إني أحب الفنان محمد فؤاد جدًا ومن مُحبينهُ وهو أخ كبير لينا أنا عبرت عن زعلي من تسريب أغنية فقط أنا اتضررت فيها”.

وتابع: “وبعيدًا عن ضرر الفنان محمد فؤاد فوق رأسي وأخ كبير محبش يبقىّ بيني وبينهُ أي مشكلة أو خِلاف سيبكم من الفن وسيبكم من أي شغُل، يهمني الإنسانيات والسيرة، وكنت شغال في ألبومهُ من كُل قلبي والله وهو عارف وشاهِد أنا كُنت أفكر معاه في الأغانى وأقوله ما تسمع من فُلان وفُلان وفلان كأنه ألبوم واحد صاحبي يهمني ينجح ويكسر الدنيا”.

واستكمل تامر حسين توضيح الأزمة الأخيرة: “وكان بيقولي أنت زي إخواتي يابني.. فأتمنى ماتخلطوش بين زعلي من تسريب أغنية لا مِنها نزلت رسمي بصوت الفنان محمد فؤاد ولا بقيت مع حد غيرهُ لأنها اتسربت ويبقى الود والاحترام والتقدير للفنان محمد فؤاد وأنا مِستنى ألبومه زي كُل جماهيرهُ وأتمنىّ له كُل خير ربنا ما يجيب زعل وللكبير دايماً مقامهُ وتقديرهُ”.