الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
بحضور آلاف السائحين..فرق مهرجان أسوان تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
فن وثقافة

تامر حسين يكشف حقيقة خلافه مع محمد فؤاد

سارة عبد الله

كشف الشاعر تامر حسين، حقيقة خلافه مع المطرب محمد فؤاد بشأن ألبومه الجديد بعد تسريب أغنية.

وكتب تامر حسين عبر فيسبوك: “توضيح هام عشان بعض الإعلامين والصحفيين سألونى النهاردة إيه الخلاف اللي بينك وبين الفنان محمد فؤاد؟ مافيش أي خلاف والله إني أحب الفنان محمد فؤاد جدًا ومن مُحبينهُ وهو أخ كبير لينا أنا عبرت عن زعلي من تسريب أغنية فقط أنا اتضررت فيها”.

وتابع: “وبعيدًا عن ضرر الفنان محمد فؤاد فوق رأسي وأخ كبير محبش يبقىّ بيني وبينهُ أي مشكلة أو خِلاف سيبكم من الفن وسيبكم من أي شغُل، يهمني الإنسانيات والسيرة، وكنت شغال في ألبومهُ من كُل قلبي والله وهو عارف وشاهِد أنا كُنت أفكر معاه في الأغانى وأقوله ما تسمع من فُلان وفُلان وفلان كأنه ألبوم واحد صاحبي يهمني ينجح ويكسر الدنيا”.

واستكمل تامر حسين توضيح الأزمة الأخيرة: “وكان بيقولي أنت زي إخواتي يابني.. فأتمنى ماتخلطوش بين زعلي من تسريب أغنية لا مِنها نزلت رسمي بصوت الفنان محمد فؤاد ولا بقيت مع حد غيرهُ لأنها اتسربت ويبقى الود والاحترام والتقدير للفنان محمد فؤاد وأنا مِستنى ألبومه زي كُل جماهيرهُ وأتمنىّ له كُل خير ربنا ما يجيب زعل وللكبير دايماً مقامهُ وتقديرهُ”.

تامر حسين محمد فؤاد المطرب محمد فؤاد

