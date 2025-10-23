قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو .. إسقاط 139 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق روسية
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
أبطال "قصر الباشا" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم ..5 نوفمبر

طرحت الشركة المنتجة  البوستر الرسمي لفيلم  الجديد "قصر الباشا"، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، على أن يُقام العرض الخاص للعمل يوم 5 نوفمبر المقبل في أحدي سينمات منطقة أكتوبر بحضور أبطاله وصُنّاعه وعدد كبير من النجوم والإعلاميين.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن البرومو الرسمي للفيلم، الذي تضمن مشاهد مشوقة ومثيرة للأحداث، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة العمل الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان .

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج  للمنتجة آلاء لاشين، التي أكدت سعادتها بانتهاء تصوير العمل واستعدادها لطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة في السينما المصرية تجمع بين الدراما والغموض والتشويق.

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

أبرز مباريات اليوم الخميس 23-10-2025 والقنوات الناقلة

التصنيف الدولي لتنس الطاولة .. تعرف على مراكز المصريين

الزمالك يشكو جماهير الأهلي

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

