مي فاروق تُحيي حفلاً فنياً مميزاً الجمعة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء أمسية غنائية خاصة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يأتي حفل مي فاروق في إطار برنامج المهرجان الذي يضم نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية من مختلف الدول العربية، والذين يقدمون أعمالهم في أجواء فنية راقية تعكس التنوع والإبداع في الموسيقى العربية الأصيلة والمعاصرة.

وتعد مي فاروق من الأصوات الواعدة التي حققت حضورًا لافتًا في الساحة الفنية، حيث تتميز بصوتها الدافئ وأدائها المتميز الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، مما يجعل حفلها على مسرح النافورة موعداً ينتظره جمهور الموسيقى العربية.

وأكدت مي فاروق في تصريحات لصدي البلد استعدادها لتقديم مجموعة مختارة من أغانيها المميزة، بالإضافة إلى أعمال جديدة ستكشف عنها خلال الحفل، مشيرة إلى أنها تتطلع لمشاركة الجمهور هذه اللحظات الفنية الخاصة في إطار مهرجان يعد من أهم الأحداث الموسيقية على الساحة العربية.

وتُعد هذه المشاركة إضافة مهمة لمسيرة مي فاروق الفنية، وتأكيداً على تواصلها مع جمهورها وعشاق الطرب في كل أنحاء الوطن العربي.