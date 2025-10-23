قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سوما: دخلت الغناء صدفة.. وأعمالي القادمة مفاجأة (فيديو) (خاص )

الفنانة سوما مع أوركيد سامي
الفنانة سوما مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، كشفت الفنانة سوما عن تفاصيل دخولها إلى عالم الغناء، مؤكدة أن البداية كانت صدفة عن طريق أخيها الذي ساعدها في دخول الفن.

كما تحدثت عن أسباب غيابها الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تمر بظروف مرضية أجبرتها على التوقف لفترة.

وأوضحت سوما أنها تستعد حالياً لمفاجآت فنية قريبة تشمل إصدار ألبومات وأغانٍ منفردة (سنجل)، متحمسة لتقديم أعمال جديدة تسرّ جمهورها.

وقالت سوما: "أنا سعيدة جداً عندما أشعر أن الجمهور يعتبرني من أسرته، فهم عائلتي الثانية، وأنا أحبهم كثيراً".

وتطرقت سوما إلى نجاح أغنيتها الشهيرة "أجدع صحاب"، التي حققت انتشارًا واسعًا واستمرت في جذب المستمعين طوال السنوات الماضية. وأكدت أن هذا النجاح جاء نتيجة الاجتهاد والتوفيق.

وأضافت: "يسعدني جداً تلقي الإشادات على الأغنية حتى الآن، وأجدها تُسمع في المناسبات، وهذا يشعرني بسعادة كبيرة".

سوما تعد من الأصوات التي فرضت نفسها بقوة في الساحة الغنائية المصرية، ويترقب جمهورها بفارغ الصبر أعمالها الجديدة التي تعد بأنها ستكون مفاجآت فنية مميزة.

https://youtube.com/shorts/TPxTO6l6jQE?si=32ArPBl7M38sBF83

سوما اخبار الفن نجوم الفن الفنانة سوما

