محمد سامي يشوق جمهوره لمفاجأة كبيرة

شوق المخرج محمد سامي، متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمفاجأة ضخمة.

وكتب سامي عبر حسابه الشخصي: “ترقبوا مفاجأة ضخمة الأسبوع المقبل! سأعلن عن شيء سيكون مذهلًا للغاية للجميع”.

وكان قد احتفل المخرج محمد سامي بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر بطريقة مميزة، حيث أهدى لها سيارة فاخرة من طراز "رولز رويس"، تعبيرًا عن حبه وتقديره لها.

ولم يتأخر محمد سامي في الرد على منشور زوجته، حيث كتب تعليقًا طريفًا كشف من خلاله كواليس الهدية، قائلًا: “كل سنة وإنتي طيبة يا ميوشة، بس عايز أعترفلك بحاجة.. أنا بعت الساعة اللي جبتها لي في عيد ميلادي عشان أكمل ثمن العربية”.