وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 5534 لسنة 2025، بشأن إنشاء فرع توثيق المعصرة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1964: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة وذلك فيما يخص مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة:

وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/9/2025:

نصت المادة الأولى على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق المعصرة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام قسم شرطة المعصرة محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الرحاب مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.