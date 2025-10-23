هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين

مع تزايد أسعار البنزين في مصر في الفترة الأخيرة، يظل السؤال الأبرز في أذهان المواطنين هو: "هل ترتفع أسعار السلع.

في هذا السياق، وتحت ضغط التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، عُقدت العديد من النقاشات حول استقرار أو تراجع الأسعار، سواء كانت تلك الخاصة بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى.

ونرصد من خلال هذا التقرير تحليلاً لأسباب ارتفاع الأسعار، ونتائج تلك الارتفاعات على الأسواق، فضلاً عن التوقعات المستقبلية.

حالة السوق بعد زيادة أسعار المحروقات

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق لم تشهد زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية بعد قرار رفع أسعار المحروقات.

وأضاف منوفي أن اللجان الميدانية التي تم إرسالها لمراقبة الأسواق أكدت وجود استقرار نسبي، حيث لم يتم رصد أي تلاعب بأسعار المواد الغذائية، وهو ما يعكس نوعاً من الالتزام من قبل التجار والموردين.

زيادات غير مبررة في بعض القطاعات

على الرغم من حالة الاستقرار التي تم الإعلان عنها، فإن بعض القطاعات قد شهدت زيادات غير مبررة.

التزام التجار والموردين بالأسعار المستقرة

من جهة أخرى، أكدت شعبة المواد الغذائية أن التجار والموردين على مستوى الجمهورية التزموا بتوجيهات الحكومة بخصوص عدم رفع الأسعار.

وأوضح المنوفي أن الحكومة أعلنت بوضوح أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الوقود خلال العام المقبل، وهو ما يبعث على بعض الطمأنينة في السوق، ويؤكد على التزام التجار بالعقلانية في تعاملاتهم التجارية.

الحكومة والسيطرة على التضخم

تمثل جهود الحكومة في السيطرة على التضخم وتقليص آثار الارتفاعات المستمرة في الأسعار، أحد أبرز المحاور التي يتم تناولها في التحليلات الاقتصادية، حيث أكدت الحكومة مرارًا أنها تعمل على تعزيز المعروض من السلع الأساسية في الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مدعمة للمواطنين، خاصة في مراكز توزيع كبيرة.