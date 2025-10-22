محافظ كفر الشيخ : خطة متكاملة لتوفير السلع وضبط الأسواق .. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق استقرار السوق ومنع ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع القطاعات التنفيذية وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والغرفة التجارية، لافتاً أن المحافظة لن تسمح بالتلاعب في الأسواق، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، وضمان بيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن الخطة تشمل التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب تشغيل 15 مجمعًا استهلاكيًا وفروع جمعيتي والجمعيات التعاونية المنتشرة على مستوى المحافظة، بما يضمن توافر السلع طوال الوقت ومنع الاحتكار.

وشدد على استمرار عمل «أسواق اليوم الواحد» بكامل طاقتها، بجميع المراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك، مما يحد من حلقات التداول ويمنع المغالاة في الأسعار، موجهاً الرقابة التموينية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ: “نحن نعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استمرار توافر السلع بجودة وسعر مناسبين، ولن نسمح بأي زيادة غير مبررة في الأسعار، وكل الأجهزة المعنية تعمل لتحقيق استقرار السوق وتحسين مستوى الخدمات، ونضع المواطن في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توسيع نطاق المنافذ والمجمعات لتصل الخدمة إلى كل قرية ونجع، ونشجع التجار على الالتزام بالأسعار المقررة والمنافسة الشريفة، حفاظًا على استقرار الأسواق".

ووجّه المحافظ رسالة للتجار، أكد فيها أن الربح المشروع لا يعني استغلال المواطنين، مشيدًا بالتجار الشرفاء الذين يلتزمون بالأسعار ويسهمون في تحقيق التوازن فى الأسواق، داعياً فى الوقت ذاته المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مغالاة في الأسعار، على الخط الساخن 114 بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد علاء جاويش، مدير منافذ مستقبل مصر بكفر الشيخ، والدكتور هاني يوسف، مدير مشروع الأسواق العمومية، وممثلي التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية والشركة العامة للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من القيادات التنفيذية.