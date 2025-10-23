قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية
لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات
أخبار العالم

أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 139 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.


وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية " أُسقطت 56 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و22 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و13 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق جمهورية القرم، واثنتين فوق كل من مقاطعات تامبوف وفولغوغراد وأوريول وكالوغا، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".


وفي سياق متصل أعلن مصدر عسكري روسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مجموعة هجومية من الفوج 225 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييدها بالكامل من قبل القوات الروسية، خلال محاولة هجوم على كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي.


وأفاد المصدر للوكالة بأن "العدو حاول مهاجمة كونستانتينوفكا عن طريق فوج الهجوم المنفصل 225".


وأضاف: "تم تحييد مجموعة الهجوم المعادية بالكامل، باستهداف ناري شامل، وتم إحباط الهجوم"

