القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 139 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية " أُسقطت 56 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و22 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و13 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق جمهورية القرم، واثنتين فوق كل من مقاطعات تامبوف وفولغوغراد وأوريول وكالوغا، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".



وفي سياق متصل أعلن مصدر عسكري روسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مجموعة هجومية من الفوج 225 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييدها بالكامل من قبل القوات الروسية، خلال محاولة هجوم على كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي.



وأفاد المصدر للوكالة بأن "العدو حاول مهاجمة كونستانتينوفكا عن طريق فوج الهجوم المنفصل 225".



وأضاف: "تم تحييد مجموعة الهجوم المعادية بالكامل، باستهداف ناري شامل، وتم إحباط الهجوم"