10 ملايين قدم غاز يوميا.. نجاح أعمال حفر البئر الاستكشافية "شمال البسنت" بالدلتا

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف حفر الآبار الاستكشافية، نجحت شركة الوسطاني للبترول في حفر البئر " شمال البسنت – 1"، بمنطقة الدلتا كبئر استكشافية جديدة ناجحة بمخزون مضاف يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز وفقاً لنتائج الاختبارات .

الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى 10 ملايين قدم مكعب من الغاز

ويجرى حالياً الانتهاء من إجراءات وضع البئر على خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى نحو 10 ملايين قدم مكعب من الغاز.

ويأتي ذلك في إطار برنامج استثماري طموح لشركة دانة غاز الإماراتية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مناطق امتيازها بالدلتا، من خلال شركة الوسطاني للبترول، ويشمل حفر 11 بئراً جديدة للكشف عن مزيد من موارد الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.