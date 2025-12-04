موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ومهلة 15 يوما لسداد مستحقات شركة الغاز الطبيعي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء علي عاصم نائب مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية وكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمحافظة على الجهود المبذولة في تنظيم واستضافة جميع الفعاليات والزيارات الرسمية التي جرى تنفيذها مؤخرًا،و عكست صورة مشرفة للمحافظة، مشدداً فى ذات الوقت على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية المرتقبة مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بعدد من القرارات والتكليفات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموى جاء أبرزها:

▪️ الاستعداد الكامل والجاهزية التنظيمية لانطلاق مهرجان الوادي الجديد للرياضات التراثية والفنون خلال الشهر الجاري، وضمان تنسيق موحد بين الجهات المعنية لإخراج الفعالية بالصورة اللائقة.

▪️ الإنتهاء من إعداد أعمال حصر المتخللات الزراعية داخل الزمام ومراجعتها بالتنسيق مع حماية أملاك الدولة.

▪️ تكثيف لجان المرور على الجمعيات الزراعية والأهلية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات أو تقاعس عن تقديم الخدمات ذات الصلة.

▪️ تكثيف القوافل التعليمية لخدمة طلاب القرى بالمتابعة مع رؤساء المراكز بالمحافظة.

▪️ توجيه مديرية الصحة بضمان انتظام خدمة منظومة العلاج عن بُعد بالمنشآت الصحية، ومراجعة التحديات وتحديث الخدمة بما يضمن تعظيم الاستفادة للمواطنين.

▪️ متابعة انتظام حضور طلاب الثانوية العامة للمحاضرات، والتصدي لظاهرة الغياب، مع تطبيق إجراءات الإنذار وتحفيز الطلاب الأكثر التزامًا.

▪️ دراسة إحلال وتجديد العيون السطحية القديمة بالمراكز،بما يضمن إعادة تشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

▪️ متابعة إجراءات تسليم محطات المياه التابعة للهيئة بمركز الفرافرة واتخاذ ما يلزم لضمان دخولها الخدمة.

▪️ إجراء استطلاع رأي عام بشأن تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفق عدد المتقدمين، مع تحديد مبلغ جدية الحجز طبقًا للضوابط.

▪️ التأكيد على تواجد رؤساء القرى بمقرات الوحدات للقاء المواطنين في الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء.

▪️ إعداد حصر شامل لأعمدة الإنارة غير المستغلة بين القرى وإعادة توزيعها وفق خطة العمل والأولويات التي تضمن السلامة وتحسين مستوى الخدمة.

▪️ التنبيه بعدم تنفيذ أي أعمال حفر أو تعديلات بشبكة الغاز الطبيعي إلا بالتنسيق مع الشركة المختصة والحصول على التصاريح الرسمية.

مهلة 15 يوما لسداد مستحقات شركة الغاز الطبيعي بالوادي الجديد

قررت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، منح مهلة للعملاء لمدة 15 يومًا من تاريخ التنويه لسداد الأقساط المستحقة لشركة الغاز الطبيعي لغير الملتزمين بشروط التعاقد وسداد الأقساط في موعدها يتم بعدها قطع الخدمة عن العميل

وشددت الوادي الجديد، في بيانها، على العميل حال السفر أو عدم شحن وتنشيط العداد يتعين عليه التوجه لمركز خدمة العملاء لإنهاء إجراءات وقف العداد للحفاظ على استمرار التعاقد وتفادي الاضطرار إلى التعاقد مجددًا طبقا للائحة خدمة العملاء.

وحذرت محافظة الوادي الجديد من قيام أي جهة أو شخص بتنفيذ أي أعمال حفر أو عبث بالشبكة والوصلات الخارجية والداخلية أو إجراء أي تعديلات إلا بالتنسيق مع الشركة وبعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

يأتي ذلك حرصًا على استمرار كفاءة خدمة الغاز الطبيعي لدى العملاء بالمرحلة الأولى من المشروع مدينة الخارجة وبناء على ما تلاحظ من تقاعس بعض العملاء عن سداد مستحقات الخدمة.

خطة المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقى الأسبوع الجاري، بالمهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

حيث استعرضوا موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها 2000 تعاقد حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعد تناول قرص غلة بقرية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل تناول قرص غلة لمستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة عبد. م.ب، 14 عامًا، ومقيم بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة إثر تناول قرص الغلة، حيث جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي في حالة صحية سيئة وجرى عمل غسيل معدة للطفل إلا أنه توفي بسبب سوء حالته الصحية إثر تناول قرص الغلة.

جرى وضع جثة الطفل بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ انتداب طبيب مفتش الصحة بالمركز لإعداد التقرير المبدئي للطفل.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.