تكنولوجيا وسيارات

أعلى فئة.. سيارة 7 راكب يابانية فبريكا بأقل سعر للمستعمل

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر
صبري طلبه

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة عائلية ذات مساحة رحبة، ومن بين الخيارات المطروحة داخل سوق المستعمل، هي النسخة ميتسوبيشي اكسابندر باختلاف موديلاتها، والتي تنتمي إلى الإصدارات ذات الـ 7 مقاعد، المقدمة بشعار العلامة اليابانية.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر في سوق السيارات المستعملة، ضمن موديلات 2019 أعلى فئة، بسعر يبلغ 890 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات، مع عدد كيلومترات لم يتجاوز الـ 90 ألف كم.

ميتسوبيشي اكسابندر

وننصح جميع المقبلين على عملية شراء أي سيارة مستعملة كانت أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل، إضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر مرايات جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مكيف هواء متعدد المناطق، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي اكسابندر

زودت ميتسوبيشي اكسابندر بمدخل AUX وبلوتوث، ومدخل USB، بصمة خارجية، جنوط ذات شكل رياضي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS، إنذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، إيموبليزر.

ميتسوبيشي اكسابندر

تعتمد سيارة ميتسوبيشي اكسابندر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 103 أحصنة عند 6000 دورة في الدقيقة، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 4000 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي اكسابندر

