وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي وتردي الأوضاع في قطاع غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني
لتعزيز القوات الاستراتيجية النووية.. كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا عالي الدفع
كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. عمل واحد يقيك شرها لو صحيت على الأذان
تبدأ من 45 ألف ريال.. أسعار بايك X35 موديل 2025
هل يقبل الله التوبة رغم الذنب المتكرر؟.. الإفتاء: شرط واحد لقبولها
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025
حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها
المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية
استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم
تصعيد إسرائيلي بلا سقف.. 50 برجاً مدمراً وتحذيرات من عملية برية في غزة
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 45 ألف ريال.. أسعار بايك X35 موديل 2025

بايك X35
بايك X35
صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده داخل السوق السعودي، حيث تقدم بايك الصينية مجموعة من سياراتها ضمن موديلات 2025، منها X35 والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، وتقدم بسعر يبدأ من  45,989 ريالا سعوديا بالتحديد.

مواصفات بايك X35 موديل 2025

تستمد بايك X35 موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 134 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

 بايك X35 

تجهيزات بايك X35 موديل 2025

زودت السيارة بايك X35 بنظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام ترفيهي.

 بايك X35 

تحتوي بايك X35 على حساسات ركن خلفية، كاميرا للمساعة على الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مثبت سرعة، جنوط رياضية بقياس 17 بوصة، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مصابيح أمامية ونهارية LED.

 بايك X35 

تضم السيارة بايك X35 موديل 2025 نظام التحكم في قوى الجر، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نوافذ كهرائية أمامية وخلفية.

 بايك X35 

أسعار السيارة بايك X35 موديل 2025 في السعودية 

تقدم بايك X35 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر 45,989 ريالا، للفئة الأولى Elite CVT، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية Luxury CVT نحو 57,489 ريالا سعوديا.

بايك بايك X35 بايك X35 2025 مواصفات بايك X35 موديل 2025 أسعار السيارة بايك X35

