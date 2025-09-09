أسعار المستعمل.. كيا اكسيد موديل 2022 هاي لاين

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية كيا، منها السيارة اكسيد، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الكروس اوفر، وقدمت السيارة في مصر عبر باقة من الفئات تتنوع من حيث التجهيزات.

وظهرت السيارة كيا اكسيد موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون جنيه، للفئة هاي لاين، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى مقارنة الأسعار حسب الحالة والموديل.

كيا اكسيد 2022

مواصفات كيا اكسيد 2022

تعتمد السيارة كيا اكسيد 2022 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 160 حصانا، و253 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

وتستهلك السيارة كيا اكسيد 2022 نسبة من الوقود قدرها 6.1 لتر، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

كيا اكسيد 2022

وتضم السيارة كيا اكسيد 2022 شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات كهربائية أيضًا، مع نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، إنذار.

وتحتوي السيارة كيا اكسيد 2022 على مثبت سرعة، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، برنامج الثبات الالكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.