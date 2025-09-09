الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور

كشفت ستيلانتس الداعمة لعلامة ليبموتور الصينية، عن السيارة الجديدة B05، والتي تنتمي إلى العائلة الكهربائية التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تمكنت السيارة أن تخطف الأنظار خلال معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA Mobility Show.

السيارة ليبموتور B05 قدمت بتصميم الهاتشباك، حيث تزيد من حدة المنافسة بينها وبين الكثير من الطرازات الكهربائية من نفس الفئة، وابرزها إم جي 4، والسيارة الألمانية VW ID.3.

ليبموتور B05

مواصفات ليبموتور B05

تشير التوقعات أن تشارك ليبموتور B05 منصة B10، والتي تجعل احتمالية الاعتماد على محرك كهربائي بقوة 215 حصانًا تبدو قريبة، مع وصول عزم الدوران إلى 240 نيوتن متر، ومدى يصل إلى 434 كم، وبطارايات بسعة تتراوح بين 56.5 و67.1 كيلوواط في الساعة.

ليبموتور B05

تجهيزات وأبعاد ليبموتور B05

ستتمتع السيارة ليبموتور B05 بشاشة للمعلومات والترفيه لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ربما تكون 14.6 بوصة مثل B10، مع نظام التشغيل Leap OS 4.0 Plus بمعالج Snapdragon 8155، ومقاعد كهربائية التحكم، انظمة صوتي عالية الأداء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي.

ليبموتور B05

وتقدم السيارة ليبموتور B05 بجنوط رياضية 19 بوصة، مع مصابيح حادة الشكل، إضاءة LED، صادم أمامي رياضي، بالإضافة إلى سبويلر، ومقابض مخفية للأبواب ودون إطار للزجاج، بينما تقدم بنسبة طول كلي بلغت 4.430 مم، و1.880 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.520 مم، وقاعدة عجلات طولها 2.735 مم.

ليبموتور B05

سعر ليبموتور B05

من المتوقع أن تكون أسعار ليبموتور B05 أقل من قرينتها B10، والتي تقدم بأسعار تبدأ من 29,900 يورو أو 35,000 دولار، كما ستزيد المنافسة مع اقرب المنافسين على الساحة وهي الأيقونة ID.3 المقدمة من فولكس فاجن، والتي تبدأ أسعارها في ألمانيا من 33,330 يورو أو 39,100 دولار.