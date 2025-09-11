تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار، وتبقى الفئة الاقتصادية نقطة بحث مهمة للعديد من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر يبلغ 649,900 جنيه.

نيسان صني

زودت السيارة نيسان صني بناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك أو مانيوال 5 غيار، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 810,000 جنيه، موديل 2026.

بايك U5 PLUS

تعتمد بايك U5 PLUS على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 799,900 جنيه و 899,900 جنيه، موديل 2026.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه لموديلات 2026.

شيري اريزو 5

تقدم شيري اريزو 5 موديل 2026 بسعر يتراوح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار CVT، مع زمن تسارع 11.5 ثانية وصولًا من 0 إلى 100 كم/ساعة.