بتكنولوجيا هجينة .. سعر بي واي دي سيل 7 موديل 2025 في السعودية

تعتبر السيارة بي واي دي سيل 7 من أبرز السيارات الصينية التي قدمتها BYD خلال الفترة الماضية، حيث تقدمت بعدد من التجهيزات، إضافة إلى باقة من وسائل الرفاهية والتحكم، مع تصميم عصري يجمع بين السيدان والجانب الرياضي.

مواصفات بي واي دي سيل 7

تعتمد السيارة بي واي دي سيل 7 على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو بنزين، بقوة 129 حصانًا، وقوة 137 للمحرك الكهربائي، حيث تعمل بقدرات فنية هجينة بقوة إجمالية قدرها 270 حصانًا، وعزم دوران بين 220 و231 نيوتن متر.

بي واي دي سيل 7

تصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي سيل 7 إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع بطارية سعة 17.6 كيلوواط/ساعة، ومدى سير كهربائي يبلغ 65 كم، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 29.2 كيلومتر لكل لتر.

بي واي دي سيل 7

تجهيزات بي واي دي سيل 7

تحتوي بي واي دي سيل 7 على كاميرا 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح طوارئ، وسائد هوائية للحماية من الصدمات بين 6 و10 بوصة، مثبت سرعة تكيفي، نظام التحكم في الجر، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP.

بي واي دي سيل 7

تضم السيارة بي واي دي سيل 7 شاشة عدادات 8.8 بوصة، واخرى 10.25 بوصة حسب الفئة، شاشة للارفيه تتراوح بين 12.8 و15.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد، وخدمات الخرائط، مقاعد ذات تحكم كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي بين 6 و12 مكبر صوتي.

بي واي دي سيل 7

سعر السيارة بي واي دي سيل 7 موديل 2025 في السعودية

تقدم بي واي دي سيل 7 موديل 2025 بسعر يبدأ من 104,900 ريال للفئة Design، بينما يبلغ سعر الفئة Premium نحو 124,900 ريال سعودي.