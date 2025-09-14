قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
بتكنولوجيا هجينة .. سعر بي واي دي سيل 7 موديل 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعتبر السيارة بي واي دي سيل 7 من أبرز السيارات الصينية التي قدمتها BYD خلال الفترة الماضية، حيث تقدمت بعدد من التجهيزات، إضافة إلى باقة من وسائل الرفاهية والتحكم، مع تصميم عصري يجمع بين السيدان والجانب الرياضي.

مواصفات بي واي دي سيل 7 

تعتمد السيارة بي واي دي سيل 7 على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو بنزين، بقوة 129 حصانًا، وقوة 137 للمحرك الكهربائي، حيث تعمل بقدرات فنية هجينة بقوة إجمالية قدرها 270 حصانًا، وعزم دوران بين 220 و231 نيوتن متر.

تصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي سيل 7 إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع بطارية سعة 17.6 كيلوواط/ساعة، ومدى سير كهربائي يبلغ 65 كم، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 29.2 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات بي واي دي سيل 7

تحتوي بي واي دي سيل 7 على كاميرا 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح طوارئ، وسائد هوائية للحماية من الصدمات بين 6 و10 بوصة، مثبت سرعة تكيفي، نظام التحكم في الجر، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني ESP.

تضم السيارة بي واي دي سيل 7 شاشة عدادات 8.8 بوصة، واخرى 10.25 بوصة حسب الفئة، شاشة للارفيه تتراوح بين 12.8 و15.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد، وخدمات الخرائط، مقاعد ذات تحكم كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي بين 6 و12 مكبر صوتي.

سعر السيارة بي واي دي سيل 7 موديل 2025 في السعودية

تقدم بي واي دي سيل 7 موديل 2025 بسعر يبدأ من 104,900 ريال للفئة Design، بينما يبلغ سعر الفئة Premium نحو 124,900 ريال سعودي.

