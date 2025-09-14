قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يكشف سر الدقيقة 600 في تعادل غزل المحلة والمقاولون العرب
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
أخبار السيارات| 5 سيارات أحدث موديل الأولى بأقل سعر .. أرخص سيارة أوتوماتيك كسر زيرو 2025

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2024 هاي لاين
يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة شيري تيجو 7، والتي حققت شعبية كبيرة وسط الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلية الـ SUV.

بمدى مذهل.. أحدث إصدار هجين من Xpeng | صور
تعزز Xpeng الصينية من تألقها في مجال صناعة السيارات، وظهر ذلك من خلال النسخة الجديدة  صاحبة اللقب X9 EREV ذات القدرات الهجينة والمظهر الرياضي، على الرغم أن السيارة مازالت تحمل الكثير من التمويهات.

5 سيارات سيدان أحدث موديل .. الأولى بأرخص سعر
يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، باختلاف بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو الهاتشباك، أو فئة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية
يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها طرازات تويوتا اليابانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، ابرزها العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام، وعلى رأسها الأيقونة لاند كروزر.

كسر زيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025
كسر الزيرو والمستعمل، أحد اهم الحالات التي يبحث عنها الكثير من راغبين في فرصة شراء سيارة، وسط تنوع الموديلات والحالات، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتصميمات أيضًا، سواء الداخلية والخارجية.

إم جي RX5 الشكل الجديد أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل
تنتمي السيارة إم جي RX5 بلس إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، واستطاعت هذه السيارة منذ طرحها أن تحظى بشعبية كبيرة باختلاف أجيالها، وصولًا إلى الشكل الجديدة ضمن موديلات 2025.

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

الزمالك

خالد طلعت: حدث تاريخي غير مسبوق.. الزمالك يتصدر الدوري والأهلي رقم 15

الخطيب

أحزنني وكلمته تليفوناته مقفولة.. نجم الأهلي السابق يكشف موقفه من قرار الخطيب

وائل القباني

وائل القباني: رحلت عن الزمالك بشكل غير لائق.. ولم أدخل النادي منذ الرحيل

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

