أخبار السيارات| 5 سيارات أحدث موديل الأولى بأقل سعر .. أرخص سيارة أوتوماتيك كسر زيرو 2025

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2024 هاي لاين

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة شيري تيجو 7، والتي حققت شعبية كبيرة وسط الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلية الـ SUV.

بمدى مذهل.. أحدث إصدار هجين من Xpeng | صور

تعزز Xpeng الصينية من تألقها في مجال صناعة السيارات، وظهر ذلك من خلال النسخة الجديدة صاحبة اللقب X9 EREV ذات القدرات الهجينة والمظهر الرياضي، على الرغم أن السيارة مازالت تحمل الكثير من التمويهات.

5 سيارات سيدان أحدث موديل .. الأولى بأرخص سعر

يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، باختلاف بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو الهاتشباك، أو فئة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 في السعودية

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها طرازات تويوتا اليابانية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، ابرزها العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام، وعلى رأسها الأيقونة لاند كروزر.

كسر زيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025

كسر الزيرو والمستعمل، أحد اهم الحالات التي يبحث عنها الكثير من راغبين في فرصة شراء سيارة، وسط تنوع الموديلات والحالات، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتصميمات أيضًا، سواء الداخلية والخارجية.

إم جي RX5 الشكل الجديد أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل

تنتمي السيارة إم جي RX5 بلس إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، واستطاعت هذه السيارة منذ طرحها أن تحظى بشعبية كبيرة باختلاف أجيالها، وصولًا إلى الشكل الجديدة ضمن موديلات 2025.