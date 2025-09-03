في خطوة لتعزيز قدراتها السمعية.. "شاومي" تدمج تقنية "OZO Audio" من "نوكيا" في هواتفها الرائدة

أعلنت شركة شاومي، عملاق صناعة الهواتف الذكية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لترخيص براءات الاختراع مع شركة نوكيا تكنولوجيز.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شاومي بدمج مجموعة تقنيات "Nokia OZO Audio" الصوتية المتقدمة في هواتفها الرائدة القادمة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالتجربة السمعية لمستخدميها إلى مستوى احترافي.

ما هي تقنية OZO Audio؟

تُعد "OZO Audio" حزمة من التقنيات الصوتية المتطورة التي طورتها نوكيا، وهي مصممة لمنح المستخدمين القدرة على تسجيل وتشغيل الصوت بجودة سينمائية فائقة عبر هواتفهم الذكية. تتضمن هذه الحزمة عدة ميزات رئيسية، أبرزها:

التسجيل المكاني 360 درجة: تسمح هذه الميزة للهاتف بالتقاط الصوت من جميع الاتجاهات، مما يخلق تجربة صوتية غامرة وواقعية عند مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة.

التركيز الصوتي (Audio Focus): تتيح للمستخدم إمكانية "تكبير" الصوت والتركيز على مصدر صوتي معين في المشهد، مع تقليل الضوضاء المحيطة به، وهي ميزة مثالية لتسجيل المقابلات أو الحفلات الموسيقية.

حاجب الرياح (Audio Windscreen): تعمل هذه التقنية على تقليل ضوضاء الرياح بشكل كبير أثناء التسجيل في الأماكن المفتوحة، مما يضمن وضوح الصوت المسجل.

دلالات استراتيجية للطرفين

تأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية هامة لكلا الشركتين. فمن ناحية، تسعى شاومي من خلالها إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الرائدة والمنافسة بقوة في جانب كانت تتفوق فيه شركات مثل آبل بتقنية "الصوت المكاني" وسامسونج بدعمها لـ"Dolby Atmos".

ويهدف هذا التعاون إلى جذب شريحة واسعة من صناع المحتوى والمستخدمين الذين يضعون جودة تسجيل الفيديو والصوت على رأس أولوياتهم.

أما بالنسبة لشركة نوكيا، فإن هذه الاتفاقية تعزز من نموذج أعمالها الحالي الذي يركز بشكل كبير على ترخيص محفظتها الضخمة من براءات الاختراع والتقنيات المبتكرة.

ويُعد انضمام لاعب رئيسي بحجم شاومي إلى قائمة شركائها بمثابة شهادة قوية على قيمة وأهمية التقنيات التي طورتها على مدار سنوات طويلة في قطاع الهواتف المحمولة.

ومن المتوقع أن تظهر تقنيات "Nokia OZO Audio" لأول مرة في سلسلة هواتف "Xiaomi 16" الرائدة، والمقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.