صدمة في إسرائيل .. نصف جنود الاحتياط يرفضون الاستدعاء
كيف نحيي ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء تكشف عن الطريقة الشرعية
روسيا: نتطلع إلى تعزيز إمدادات أنظمة صواريخ «إس - 400» إلى الهند
ترامب يعلن مقتـ.ـل 11 من «إرهابيي المخدرات» في هجوم أمريكي على قارب فنزويلي
أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي
نجم محبوب.. أسامة عرابي: تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي «قرار صائب»
عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف
صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل
لإعادة الانضباط والثقة.. ناقد رياضي: الأهلي يحتاج مدربًا بشخصية «جوزيه»
بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل
مصرع جميع السكان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بترسين السودانية
بمرسوم تشريعي| أحمد الشرع يستحدث وزارة لـ «الطاقة» لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية بسوريا
في خطوة لتعزيز قدراتها السمعية.. "شاومي" تدمج تقنية "OZO Audio" من "نوكيا" في هواتفها الرائدة

احمد الشريف

أعلنت شركة شاومي، عملاق صناعة الهواتف الذكية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لترخيص براءات الاختراع مع شركة نوكيا تكنولوجيز. 

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شاومي بدمج مجموعة تقنيات "Nokia OZO Audio" الصوتية المتقدمة في هواتفها الرائدة القادمة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالتجربة السمعية لمستخدميها إلى مستوى احترافي.

ما هي تقنية OZO Audio؟

تُعد "OZO Audio" حزمة من التقنيات الصوتية المتطورة التي طورتها نوكيا، وهي مصممة لمنح المستخدمين القدرة على تسجيل وتشغيل الصوت بجودة سينمائية فائقة عبر هواتفهم الذكية. تتضمن هذه الحزمة عدة ميزات رئيسية، أبرزها:

التسجيل المكاني 360 درجة: تسمح هذه الميزة للهاتف بالتقاط الصوت من جميع الاتجاهات، مما يخلق تجربة صوتية غامرة وواقعية عند مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة.

التركيز الصوتي (Audio Focus): تتيح للمستخدم إمكانية "تكبير" الصوت والتركيز على مصدر صوتي معين في المشهد، مع تقليل الضوضاء المحيطة به، وهي ميزة مثالية لتسجيل المقابلات أو الحفلات الموسيقية.

حاجب الرياح (Audio Windscreen): تعمل هذه التقنية على تقليل ضوضاء الرياح بشكل كبير أثناء التسجيل في الأماكن المفتوحة، مما يضمن وضوح الصوت المسجل.

دلالات استراتيجية للطرفين

تأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية هامة لكلا الشركتين. فمن ناحية، تسعى شاومي من خلالها إلى تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الرائدة والمنافسة بقوة في جانب كانت تتفوق فيه شركات مثل آبل بتقنية "الصوت المكاني" وسامسونج بدعمها لـ"Dolby Atmos". 

ويهدف هذا التعاون إلى جذب شريحة واسعة من صناع المحتوى والمستخدمين الذين يضعون جودة تسجيل الفيديو والصوت على رأس أولوياتهم.

أما بالنسبة لشركة نوكيا، فإن هذه الاتفاقية تعزز من نموذج أعمالها الحالي الذي يركز بشكل كبير على ترخيص محفظتها الضخمة من براءات الاختراع والتقنيات المبتكرة. 

ويُعد انضمام لاعب رئيسي بحجم شاومي إلى قائمة شركائها بمثابة شهادة قوية على قيمة وأهمية التقنيات التي طورتها على مدار سنوات طويلة في قطاع الهواتف المحمولة.

ومن المتوقع أن تظهر تقنيات "Nokia OZO Audio" لأول مرة في سلسلة هواتف "Xiaomi 16" الرائدة، والمقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

