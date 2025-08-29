قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
أخبار التكنولوجيا| سامسونج توجه رسالة ساخرة لـ آبل في إعلان Galaxy Z Fold 7 الجديد.. شاومي تطلق ثلاثة هواتف ضمن سلسلة Xiaomi 16

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة في واتساب: ما هي وكيف تستخدمها؟
 

هل سبق وأن توقفت أثناء كتابة رسالة على واتساب مترددا في ما إذا كانت كلماتك رسمية أكثر من اللازم، أو مطولة، أو تفتقر إلى الجاذبية؟ واتساب يقدم لك الحل الذكي وهي ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي” AI Writing Help، أداة مبتكرة تساعدك في صياغة رسائلك بأسلوب أكثر وضوحا وجاذبية قبل الضغط على زر "إرسال".


كوريا الجنوبية تعلن الحرب على الهواتف الذكية داخل المدارس


أقرَّ البرلمان الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، قانونًا جديدًا يحظر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى داخل الفصول الدراسية على مستوى البلاد، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن تأثير الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.


ريلمي تكشف عن مفاهيمها الثورية .. هاتف ببطارية خارقة وآخر بتبريد فائق
 

كشفت شركة ريلمي Realme، خلال مهرجان المعجبين 828 في الصين عن هاتفين جديدين يبرزان قدرات الشركة في البحث والتطوير، رغم أنه لا يخطط لطرحهما في الأسواق حاليا.

سامسونج توجه رسالة ساخرة لـ آبل في إعلان Galaxy Z Fold 7 الجديد

 

عادت شركة سامسونج لتوجيه رسالة ساخرة جديدة إلى آبل، هذه المرة من خلال استعراض قدرات هواتفها القابلة للطي التي تقدم مزايا لا يمكن لهواتف آيفون التقليدية تحقيقها.

شاومي تطلق ثلاثة هواتف ضمن سلسلة Xiaomi 16

تستعد شركة شاومي، لإطلاق سلسلة Xiaomi 16 التي من المتوقع أن تضم ثلاثة طرازات: Xiaomi 16، وXiaomi 16 Pro، بالإضافة إلى طراز جديد تحت اسم مبدئي Xiaomi 16 Pro Mini.

إطلاق iPhone 17.. جميع المنتجات التي قد تطلقها آبل في حدث “Awe Dropping”

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة من أبرز منتجاتها الجديدة خلال حدثها السنوي الكبير الذي يحمل شعار “Awe Dropping”، والمقرر انعقاده في التاسع من سبتمبر 2025 داخل مقرها الرئيسي Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا.

أصغر هواتف في العالم.. بحجم علبة كبريت

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة تملأ الجيوب والأيدي، ما تزال الهواتف الصغيرة والمميزة تحافظ على وجودها، فبينما تتنافس الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج على تقديم شاشات أكبر وتجارب مشاهدة غامرة، كان هناك وقت كانت فيه الهواتف المحمولة تصمم لتكون صغيرة وخفيفة قدر الإمكان.

ما هي ميزة OnePlus AI Plus Mind وكيف تستخدمها؟

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن توسيع نطاق ميزة AI Plus Mind، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد شخصي مدمج داخل الهاتف، لتشمل عددا أكبر من أجهزتها.

إطلاقات نارية مرتقبة.. 7 هواتف أندرويد رائدة قادمة قريبا

مع دخول شهر سبتمبر، المعروف في الأوساط التقنية باسم “Techtember”، تشهد صناعة التكنولوجيا نشاطا متزايدا في الإعلانات والإطلاقات، فقد أعلنت آبل رسميا عن موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في 9 سبتمبر، بينما تستعد شركتا كوالكوم وميدياتيك للكشف عن معالجاتهما الرائدة خلال نفس الشهر.

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

