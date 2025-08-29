أخبار التكنولوجيا| سامسونج توجه رسالة ساخرة لـ آبل في إعلان Galaxy Z Fold 7 الجديد.. شاومي تطلق ثلاثة هواتف ضمن سلسلة Xiaomi 16

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة في واتساب: ما هي وكيف تستخدمها؟



هل سبق وأن توقفت أثناء كتابة رسالة على واتساب مترددا في ما إذا كانت كلماتك رسمية أكثر من اللازم، أو مطولة، أو تفتقر إلى الجاذبية؟ واتساب يقدم لك الحل الذكي وهي ميزة "مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي” AI Writing Help، أداة مبتكرة تساعدك في صياغة رسائلك بأسلوب أكثر وضوحا وجاذبية قبل الضغط على زر "إرسال".



كوريا الجنوبية تعلن الحرب على الهواتف الذكية داخل المدارس



أقرَّ البرلمان الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، قانونًا جديدًا يحظر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى داخل الفصول الدراسية على مستوى البلاد، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن تأثير الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.



ريلمي تكشف عن مفاهيمها الثورية .. هاتف ببطارية خارقة وآخر بتبريد فائق



كشفت شركة ريلمي Realme، خلال مهرجان المعجبين 828 في الصين عن هاتفين جديدين يبرزان قدرات الشركة في البحث والتطوير، رغم أنه لا يخطط لطرحهما في الأسواق حاليا.

عادت شركة سامسونج لتوجيه رسالة ساخرة جديدة إلى آبل، هذه المرة من خلال استعراض قدرات هواتفها القابلة للطي التي تقدم مزايا لا يمكن لهواتف آيفون التقليدية تحقيقها.

شاومي تطلق ثلاثة هواتف ضمن سلسلة Xiaomi 16

تستعد شركة شاومي، لإطلاق سلسلة Xiaomi 16 التي من المتوقع أن تضم ثلاثة طرازات: Xiaomi 16، وXiaomi 16 Pro، بالإضافة إلى طراز جديد تحت اسم مبدئي Xiaomi 16 Pro Mini.

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة من أبرز منتجاتها الجديدة خلال حدثها السنوي الكبير الذي يحمل شعار “Awe Dropping”، والمقرر انعقاده في التاسع من سبتمبر 2025 داخل مقرها الرئيسي Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا.

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة تملأ الجيوب والأيدي، ما تزال الهواتف الصغيرة والمميزة تحافظ على وجودها، فبينما تتنافس الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج على تقديم شاشات أكبر وتجارب مشاهدة غامرة، كان هناك وقت كانت فيه الهواتف المحمولة تصمم لتكون صغيرة وخفيفة قدر الإمكان.

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن توسيع نطاق ميزة AI Plus Mind، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد شخصي مدمج داخل الهاتف، لتشمل عددا أكبر من أجهزتها.

مع دخول شهر سبتمبر، المعروف في الأوساط التقنية باسم “Techtember”، تشهد صناعة التكنولوجيا نشاطا متزايدا في الإعلانات والإطلاقات، فقد أعلنت آبل رسميا عن موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في 9 سبتمبر، بينما تستعد شركتا كوالكوم وميدياتيك للكشف عن معالجاتهما الرائدة خلال نفس الشهر.