أحمد موسى: موقف الزمالك سليم.. وأزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل
الجزائر .. القبض على ناشطة على تيك توك بتهم الإخلال بالحياء ونشر أخبار كاذبة
الناتو: الإنفاق الدفاعي الجماعي سيرتفع إلى 2.76% من الناتج المحلي في 2025
الأرجنتين .. الرئيس ميلي يدافع عن شقيقته في ظل تصاعد فضيحة فساد
معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أصغر هواتف في العالم.. بحجم علبة كبريت

أصغر 5 هواتف في العالم
أصغر 5 هواتف في العالم
شيماء عبد المنعم

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة تملأ الجيوب والأيدي، ما تزال الهواتف الصغيرة والمميزة تحافظ على وجودها، فبينما تتنافس الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج على تقديم شاشات أكبر وتجارب مشاهدة غامرة، كان هناك وقت كانت فيه الهواتف المحمولة تصمم لتكون صغيرة وخفيفة قدر الإمكان.

حتى اليوم، لا يزال هناك فئة من المستخدمين يفضلون هذه الهواتف المصغرة بسبب سهولة حملها، وبساطتها، وجاذبيتها الغريبة، وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أن العديد منها يحتوي على ميزات مفاجئة مثل إجراء المكالمات، إرسال الرسائل، الكاميرات، وحتى تصفح الإنترنت، إليك نظرة على خمسة من أصغر وأغرب الهواتف المحمولة في العالم:

أصغر 5 هواتف في العالم
 

1. هاتف Zanco Tiny T1:

يعرف بأنه أصغر هاتف محمول في العالم، يبلغ طوله 46.7 ملم فقط، ويزن 13 جراما فقط، يتميز بشاشة OLED بحجم 0.49 بوصة، ويدعم شبكات 2G، مع إمكانية تخزين حتى 300 جهة اتصال، بطاريته بسعة 200 مللي أمبير، تدوم حتى 3 أيام في وضع الاستعداد، بفضل حجمه الضئيل، يمكن وضعه في الجيب أو حتى داخل علبة كبريت.

هاتف Zanco Tiny T1

2. هاتف Zanco Tiny T2:

هو نسخة مطورة من Tiny T1، يدعم شبكات 3G، ويأتي مع كاميرا، وذاكرة رام بسعة 128 ميجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 ميجابايت، يبلغ وزنه 31 جراما فقط، ويمكن أن تدوم بطاريته حتى 7 أيام، يمكن للمستخدمين تشغيل الموسيقى، مشاهدة الفيديوهات، ولعب ألعاب بسيطة على هذا الهاتف المصغر.

Zanco Tiny T2

3. هاتف Unihertz Jelly 2:

يعد أصغر هاتف ذكي يدعم شبكات 4G في العالم، بشاشة مقاس 3 بوصة، يعمل بنظام Android 11، ويحتوي على ذاكرة رام بسعة 6 جيجابايت، و128 جيجابايت تخزين داخلي، وميزات مثل التعرف على الوجه، GPS، كاميرا، واي فاي، والدخول إلى متجر Google Play، يزن الهاتف 110 جرام فقط، ورغم صغر حجمه إلا أنه يقدم تجربة هاتف ذكي متكاملة.

Unihertz Jelly 2

4. هاتف Light Phone 2:

مصمم للمستخدمين البسطاء الذين يرغبون في الابتعاد عن إدمان التكنولوجيا، يدعم فقط المكالمات والرسائل، ويأتي بشاشة حبر إلكتروني E-Ink، ودعم 4G، خال من وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب، أو التطبيقات، لكنه يتمتع بتصميم أنيق، حجم مدمج، وعمر بطارية طويل.

هاتف Light Phone 2

5. هاتف Kyocera KY-01L:

يعرف بأنه أنحف هاتف محمول في العالم، بسمك 5.3 ملم فقط ووزن 47 جراما، يأتي بشاشة أحادية اللون بحجم 2.8 بوصة، ويدعم المكالمات، الرسائل، وتصفح الإنترنت بشكل بسيط، شائع في اليابان، ويشبه تصميمه بطاقة الائتمان، مما يجعله أنيقا وعمليا في آن واحد.

هاتف Kyocera KY-01L
أصغر هواتف في العالم هواتف بحجم علبة كبريت أصغر موبايل ذكي الهواتف المصغرة هواتف صغيرة

المزيد

