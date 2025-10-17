استشارية تربوية: التمهيد النفسي للطلاق ضرورة لحماية الأبناء من الصدمات

أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، الاستشارية التربوية، أن الطلاق لا ينبغي أن يكون قرارًا مفاجئًا وصادمًا للأبناء، بل يجب أن يسبقه تمهيد نفسي وتربوي مدروس يخفف من حدة آثاره ويمنع تعرض الأطفال لاضطرابات سلوكية أو شعورية لاحقة.

استعداد نفسي للأسرة

وأوضحت الجندي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشكلة الحقيقية في مجتمعاتنا هي أن الانفصال غالبًا ما يتم دون أي استعداد نفسي للأسرة، مشيرة إلى أن الأبناء يتركون في حالة من الارتباك والضياع العاطفي نتيجة غياب التفسير الواضح لما يحدث بين الوالدين.

وأضافت أن التمهيد النفسي لا يعني إشراك الأبناء في الخلافات الزوجية، بل تهيئتهم لتقبل التغيير بطريقة آمنة تضمن استمرار الشعور بالحب والانتماء من الطرفين، مؤكدة أن الأطفال بحاجة إلى طمأنة مستمرة بأن الطلاق لا يعني فقدان أحد الأبوين.

حماية الأبناء من آثار الانفصال

واختتمت الجندي بقولها إن حماية الأبناء من آثار الانفصال تبدأ من وعي الوالدين ومسؤوليتهما التربوية، داعية إلى تكثيف برامج الدعم النفسي للأسر في مرحلة ما قبل الطلاق، لضمان انتقال آمن ومستقر للأبناء نحو واقع جديد لا يخلو من الأمان الأسري.