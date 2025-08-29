ما هي ميزة OnePlus AI Plus Mind وكيف تستخدمها؟

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن توسيع نطاق ميزة AI Plus Mind، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد شخصي مدمج داخل الهاتف، لتشمل عددا أكبر من أجهزتها.

فبعد أن كانت الميزة متوفرة حصريا على هاتف OnePlus 13s، أكدت الشركة الآن إطلاقها على هواتف OnePlus 13 وOnePlus 13R وسلسلة Nord 5، مما يجعل التجربة متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين.

تتمحور الميزة الجديدة حول زر مخصص يعرف باسم “زر Plus”، والذي يتيح تنفيذ إجراءات سريعة وتقديم مساعدات ذكية حسب السياق.

وتقول وان بلس إن النظام يتعلم من سلوك المستخدم ويتوقع احتياجاته، مما يساعد في تسهيل المهام اليومية التي كانت تتطلب تدخلا يدويا سابقا.

3 وظائف رئيسية لميزة AI Plus Mind

1. الالتقاط والتنظيم Capture and Organise: يمكن للمستخدمين حفظ المعلومات الظاهرة على الشاشة بضغطة زر أو من خلال السحب بثلاثة أصابع.

سواء كانت تفاصيل حجز، موعد، أو تذكرة، يتم حفظها تلقائيا وتنظيمها داخل تطبيق Mind Space، الذي يستخرج المعلومات الأساسية لتسهيل الوصول إليها لاحقا.

2. البحث الذكي AI Search: تتيح هذه الخاصية العثور على المعلومات المحفوظة من خلال أوامر صوتية أو نصية طبيعية، بدلا من التنقل بين التطبيقات والملفات، يمكن للمستخدم ببساطة أن يسأل مثلا: “أرني تفاصيل رحلتي الشهر الماضي” أو “أين حجز الفندق؟”، ليتم عرض النتائج على الفور.

3. الاقتراحات الذكية Smart Suggestions: يتعرف المساعد الذكي على السياق ويقدم اقتراحات مناسبة في الوقت المناسب، على سبيل المثال، عند حفظ لقطة شاشة لتذكرة حفلة، قد يظهر اقتراح لإضافتها إلى التقويم، أو في حال رصد موعد لطبيب في محادثة، قد يقترح النظام تذكيرا تلقائيا.

خطوة جديدة نحو تجربة أكثر ذكاء

مع طرح AI Plus Mind على نطاق أوسع، تسعى وان بلس إلى تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وذكاء، حيث تركز على تقليل الخطوات المطلوبة لإنجاز المهام اليومية، وتقليل الاعتماد على البحث اليدوي والتنظيم التقليدي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وان بلس لتعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي، كعامل تمييز رئيسي في ظل المنافسة المتزايدة داخل نظام أندرويد، لتقديم تجربة متكاملة تتجاوز مجرد تطوير العتاد.