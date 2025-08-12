ون بلس 15 قد يأتي ببطارية هائلة سعة 7000 مللي أمبير

تسريب جديد يشير إلى أن هاتف ون بلس 15 الرائد القادم قد يضم بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، متجاوزاً سعة بطارية الإصدار السابق ون بلس 13 البالغة 6000 مللي أمبير، والتي كانت بالفعل أكبر من بطاريات بعض الهواتف الرائدة مثل جالاكسي S25 ألترا و آيفون 16 برو ماكس.

توازن بين السعة والتصميم النحيف

وفقاً للمسرب الصيني المعروف Digital Chat Station، يجري حالياً اختبار الهاتف ببطارية ثنائية الخلايا عالية الكثافة بتقنية السيليكون-الكربون، وهي التقنية نفسها المستخدمة في ون بلس 13، والتي تسمح بتوفير بطارية نحيفة بسعة كبيرة.

تشير التسريبات إلى أن الشركة كان بإمكانها زيادة السعة إلى 7500 أو حتى 8000 مللي أمبير، لكنها فضّلت الالتزام بسعة 7000 مللي أمبير للحفاظ على تصميم الجهاز نحيفاً ومنافساً في السوق.

الشحن السريع ومنافسة السوق

تدعم هواتف ون بلس الرائدة شحناً سريعاً بقدرة 100 واط، ما يمنحها ميزة واضحة مقارنة بالمنافسين.

ويأتي هذا التوجه في ظل موجة التصميمات فائقة النحافة التي تبنتها شركات كبرى مثل سامسونج، مع جالاكسي S25 إيدج وجالاكسي Z فولد 7، وأبل التي يُتوقع أن تطلق إصداراً نحيفاً من آيفون 17 تحت اسم آيفون 17 إير.

مواصفات متوقعة وإصدار مرتقب

من المتوقع أن يعمل ون بلس 15 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 2، مع تصنيف مقاومة للماء والغبار IP68 أو حتى IP69.

الإعلان الرسمي عن الهاتف ما يزال على بعد أشهر، لكن إذا نجحت ون بلس في الجمع بين بطارية ضخمة وتصميم نحيف مع شحن فائق السرعة، فقد يكون هذا الجهاز من أقوى المنافسين في 2025.