رسميًا.. شاومي تطلق هاتف 17 Ultra لمنافسة آيفون 17 برو ماكس مباشرة

في حدث طال انتظاره، كشفت شركة شاومي رسميًا عن أحدث وأقوى هواتفها الرائدة، Xiaomi 17 Ultra، والذي تم تقديمه بشكل واضح كالمنافس المباشر لهاتف آبل الذي أُطلق مؤخرًا، iPhone 17 Pro Max.

ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد على استراتيجية شاومي في عدم ترك الساحة لآبل، حيث يهدف الجهاز الجديد إلى التفوق على منافسه في جوانب رئيسية مثل قدرات الكاميرا وسرعة الشحن، مع الحفاظ على سعر تنافسي.

وتجدر الإشارة إلى أن شاومي اعتمدت اسم "Ultra" لطرازها الأعلى، بدلاً من "برو ماكس"، استمرارًا لنهجها في تسمية هواتفها الفاخرة.

كاميرا ثورية بمستشعر 1 إنش وتقريب بصري مستمر

تُعد الكاميرا هي السلاح الأبرز الذي تتسلح به شاومي في هذه المنافسة. يأتي هاتف Xiaomi 17 Ultra بنظام كاميرا تم تطويره بالتعاون مع شركة Leica، يتصدره مستشعر رئيسي ضخم من سوني بحجم 1 إنش، مما يعد بأداء استثنائي في ظروف الإضاءة المنخفضة وعزل طبيعي للصور.

لكن القفزة الحقيقية تكمن في عدسة التقريب، حيث يُعد هذا أول هاتف من الشركة يضم تقنية "الزوم البصري المستمر"، التي تسمح بتكبير بصري حقيقي وسلس عبر نطاق بؤري متغير، متفوقًا بذلك على نظام التقريب ذي المراحل الثابتة في هاتف آيفون.

أداء فائق وشحن يغير قواعد اللعبة

يعمل هاتف شاومي الجديد بأحدث معالجات كوالكوم، Snapdragon 8 Elite 2، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، مما يضعه في منافسة مباشرة مع شريحة A19 Pro في هاتف آيفون.

لكن التفوق الأوضح يظهر في جانب البطارية والشحن، حيث تم تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السلكي الخارقة بقدرة 120 واط، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في أقل من 20 دقيقة، وهو ما يتجاوز بكثير سرعة الشحن المحدودة في هاتف آيفون 17 برو ماكس.

شاشة أكثر سطوعًا وتصميم من التيتانيوم

يضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED بدقة 2K، تتميز بسطوع هو الأعلى في الصناعة قد يصل إلى 5000 شمعة، مما يضمن وضوحًا استثنائيًا تحت أشعة الشمس.

كما اعتمدت شاومي على مواد تصنيع فاخرة، حيث يأتي الجهاز بإطار مصنوع من التيتانيوم وظهر من السيراميك، لينافس بشكل مباشر فخامة تصميم هاتف آبل.

السعر والتوافر

أعلنت شاومي أن هاتف Xiaomi 17 Ultra سيبدأ طرحه في السوق الصيني الأسبوع المقبل، على أن يصل إلى الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام.

وسيبدأ سعره من حوالي 1150 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر يجعله منافسًا شرسًا للغاية بالنظر إلى ترسانة المواصفات التي يقدمها مقارنة بهاتف آيفون 17 برو ماكس.