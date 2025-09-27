كيف تخلت شاومي عن هويتها وحولت هواتفها الرائدة Xiaomi 17 إلى "استنساخ رخيص" للآيفون؟

أثارت سلسلة هواتف Xiaomi 17 الجديدة التي تم إطلاقها رسميًا عاصفة من الجدل، فرغم أنها تحتوي على عتاد "ملحمي" ومواصفات قد تكون الأقوى في السوق، إلا أنها تمثل نقطة تحول مخيبة للآمال للشركة الصينية.

فلأول مرة في حياتي، أجد نفسي لا أرغب في الحصول على هاتف من شاومي. لطالما احترمت هذه الشركة وأجهزتها الممتازة، حتى الآن.

والسبب هو المدى الصارخ الذي وصلت إليه شاومي في سرقة وانتحال تصميمات آبل هذا العام. لقد تجاوز الأمر كل الحدود.

سرقة على كل الجبهات.. من الأسماء إلى التصميم

لتبدأ، تخلت شاومي تمامًا عن أسماء هواتفها السابقة وقامت ببساطة بنسخ أسماء آبل، تتكون الهواتف الجديدة من الطرازات التالية:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

هل تبدو هذه الأسماء مألوفة؟ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهبت الشركة إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

تصميم الكاميرا: قام هاتفا Xiaomi 17 Pro و Pro Max "بسرقة" تصميم وحدة الكاميرا الخلفية المعاد تصميمها من هاتف iPhone 17 Pro.

تصميم النظام: واجهة HyperOS 3 الجديدة تبدو مشابهة إلى حد كبير لنظام iOS 26 وتصميم "الزجاج السائل" من آبل.

الميزات: قدمت شاومي ميزة "HyperIsland"، والتي، كما خمنت، هي مجرد نسخة من "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) من آبل.

هذا كثير جدًا بالنسبة لي شخصيًا. لطالما صنعت شاومي هواتف ممتازة، وهذه الهواتف الجديدة ليست استثناءً من حيث العتاد. تجربة الكاميرا من الدرجة الأولى، وهي أول هواتف تتميز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وتحتوي جميعها على بطاريات ضخمة.

ولكن إذا أردت هاتف iPhone 17 Pro، فسأشتري هاتف iPhone 17 Pro يا شاومي!

هل هناك ابتكار حقيقي خلف هذا التقليد؟

بعد رؤية العتاد الرائع المعبأ في هذه الهواتف، يمكنني القول إن شاومي فعلت كل هذا كحيلة تسويقية ضخمة. لقد نجحت في جعل الناس يتحدثون عن هواتفها، ناهيك عن أن عمليات البحث على الإنترنت ستُظهر أيضًا Xiaomi 17 إلى جانب سلسلة iPhone 17.

وخلف التصاميم المسروقة بوقاحة، هناك بعض الابتكار الفعلي. على سبيل المثال، الشاشة الثانية المدمجة في جزيرة الكاميرا الخلفية ليست مجرد شكل، بل هي أداة فعلية تقدم وظائف رائعة وتجعل استخدام كاميرات الهاتف الممتازة أفضل بكثير.

ثم بالطبع هناك كل العتاد الآخر. صحيح أن "HyperIsland" و "الزجاج السائل" مقلدان، لكن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ليس كذلك. ولا بطارية 7,500 مللي أمبير داخل هاتف Xiaomi 17 Pro Max، والتي تشحن بقوة 100 واط وتظل خفيفة الوزن.

نعم، روح شاومي المبتكرة لا تزال حية. إنها فقط مخبأة خلف طبقات وطبقات من التصاميم المسروقة التي قد تكون أو لا تكون حيلة تسويقية.

بالنسبة لي، كل هذا كثير جدًا. عندما أكون في السوق لشراء هاتف جديد، ربما لن أفكر في سلسلة Xiaomi 17، ببساطة لأنني لا أحب أن يبدو هاتفي وكأنه حاول جاهدًا تقليد منافس أكثر شهرة.