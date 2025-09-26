تسريبات تكشف الفروقات الجوهرية.. مقارنة شاملة بين شاومي 17 برو ونسخة "الألترا" الأعلى

مع اقتراب موعد الكشف عن سلسلة هواتف شاومي 17 الرائدة، والتي من المتوقع أن ترى النور في أواخر العام الحالي، بدأت التسريبات الأكثر تفصيلاً في الظهور، كاشفة عن الفروقات الجوهرية بين الطرازات المختلفة.

وفيما تستعد الشركة للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الفاخرة، يركز التسريب الأحدث على المقارنة بين هاتف Xiaomi 17 Pro والنسخة الأعلى والأقوى في السلسلة، والتي تشير المصادر إلى أنها ستحمل اسم Xiaomi 17 Ultra، استمرارًا لنهج الشركة، على الرغم من أن بعض الشائعات أطلقت عليها اسم "برو ماكس".

الشاشة والتصميم: فخامة أكبر وحجم أعرض

وفقًا للمعلومات المسربة، سيتشارك كلا الهاتفين في استخدام شاشات LTPO AMOLED فائقة الجودة بدقة 2K، لكن الفروقات ستظهر في التفاصيل.

من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 17 Pro بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بينما سيتميز طراز Ultra بشاشة أكبر قليلاً تصل إلى 6.85 بوصة مع سطوع أقصى هو الأعلى في الصناعة.

أما على صعيد التصميم، فسيستخدم طراز "برو" إطارًا من الألومنيوم مع ظهر زجاجي، في حين سيتم ترقية طراز "ألترا" إلى مواد أكثر فخامة وصلابة، باعتماده على إطار من التيتانيوم وظهر مصنوع من السيراميك أو الجلد النباتي الفاخر.

الكاميرا: المعركة الحاسمة في حجم المستشعر وقوة التقريب

تعتبر الكاميرا هي ساحة التمايز الأكبر بين الهاتفين. سيأتي هاتف Xiaomi 17 Pro بنظام كاميرا قوي ومتوازن، يتضمن مستشعرًا رئيسيًا كبيرًا وعدسة تقريب "بيريسكوب" متطورة.

لكن طراز Ultra سيذهب إلى مستوى آخر تمامًا، حيث تشير كافة التسريبات إلى أنه سيحتوي على مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش من سوني، وهو الأكبر والأكثر قدرة على امتصاص الضوء، مما يعد بأداء ثوري في التصوير الليلي.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم الهاتف عدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع قدرات تقريب بصري ورقمي غير مسبوقة، مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع شركة Leica الألمانية التي ستوفر بصمتها البصرية الحصرية لنسخة "ألترا".

البطارية والشحن: تفوق طفيف للنسخة الأقوى

سيواصل كلا الهاتفين ريادة شاومي في تقنيات الشحن السريع، لكن مع تفوق طفيف للنسخة الأعلى. من المتوقع أن يضم هاتف Xiaomi 17 Pro بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط. أما طراز Ultra، فسيتم تزويده ببطارية أكبر قد تصل إلى 5500 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 واط، وشحن لاسلكي أسرع.

الأسعار المتوقعة.. فجوة سعرية مبررة

من الطبيعي أن تنعكس هذه الفروقات الجوهرية على السعر. تشير التقديرات إلى أن سعر هاتف Xiaomi 17 Pro سيبدأ من حوالي 950 دولارًا أمريكيًا، لينافس بشكل مباشر هواتف الفئة العليا.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Xiaomi 17 Ultra من حوالي 1150 دولارًا أمريكيًا، وهي فجوة سعرية تبررها الترقيات الضخمة في نظام الكاميرا والمواد المستخدمة في التصنيع، مما يجعله موجهًا بشكل أساسي لعشاق التصوير الفوتوغرافي والمستخدمين الذين لا يقبلون بأقل من الأفضل على الإطلاق.