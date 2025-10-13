تسريب مفاجئ يكشف خطة شاومي.. جهاز لوحي من Poco يظهر في القوائم الرسمية

لا تقتصر التسريبات الموثوقة عادة على المعلومات القادمة من مصادر داخلية فقط، بل تشمل أيضا قواعد البيانات الحكومية الرسمية، مثل تلك التابعة للجهات المسؤولة عن إصدار شهادات مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية، وأبرزها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC.

فمن المعروف أن الأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الاتصال اللاسلكي يجب أن تثبت توافقها مع معايير السلامة وعدم التداخل مع أنظمة الاتصال الأخرى، وتسجل تلك البيانات في قواعد معلومات غالبا ما تكون متاحة للعامة.

ثلاثة طرازات مختلفة لجهاز واحد من Poco

ووفقا لتقرير إعلامي، تم رصد ثلاث إدخالات جديدة في قاعدة بيانات GSMA، وهي تشير إلى أجهزة تحمل أرقام الطراز 25128PC17L، و25128PC17G، و25128PC17I.

وبحسب موقع XiaomiTime، فإن هذه الطرازات الثلاثة تعود على الأرجح إلى نفس الجهاز، لكن مخصصة لأسواق مختلفة، تشمل أمريكا اللاتينية، والسوق العالمي، والهند.

رغم أن الشهادات لا تكشف عن مواصفات تقنية مفصلة، فإنها تؤكد وجود منفذ شريحة SIM، مما يشير إلى أن الجهاز يدعم الاتصال الخلوي، سواء بشبكات الجيل الرابع أو ربما الخامس.

جهاز لوحي جديد تحت علامة Poco؟

يذكر أن شركة شاومي مدرجة كالشركة المصنعة لهذه الطرازات، مع الإشارة إلى أن الجهاز سيصدر تحت العلامة التجارية Poco.

وبالاستناد إلى التسريبات، يتوقع موقع XiaomiTime أن يكون الجهاز هو أحد الإصدارات التالية Poco Pad SE أو Poco Pad 4G أو Poco Pad 5G.

موعد الإطلاق قد يكون قريبا

وجود هذه الطرازات في قواعد البيانات الرسمية يشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكا، على الرغم من أن طرحها في العام المقبل يبقى احتمالا قائما أيضا.

إن صحت التوقعات، فقد يكون هذا الجهاز بداية جديدة لسلسلة أجهزة لوحية من Poco، تجمع بين التصميم الجذاب والسعر التنافسي، ما يعزز حضور شاومي في فئة متنامية من السوق.