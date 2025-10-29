أحمد حسن يزف بشرى لـ جماهير الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور.
وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يستخرج تأشيرة الإمارات للاعب إمام عاشور بعد قرار الجهاز الفني باصطحاب جميع اللاعبين.. إمام عاشور ظهر لأول مرة في التتش اليوم بعد غياب 45 يوم".
طبيب إمام عاشور:
وكان قد أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.