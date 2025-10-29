أحمد حسن يزف بشرى لـ جماهير الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يستخرج تأشيرة الإمارات للاعب إمام عاشور بعد قرار الجهاز الفني باصطحاب جميع اللاعبين.. إمام عاشور ظهر لأول مرة في التتش اليوم بعد غياب 45 يوم".

طبيب إمام عاشور:

وكان قد أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن إمام عاشور، لاعب الفريق سوف يجري تحليلًا طبيًّا ‏جديدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.‏

وأوضح أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.

‏ ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏