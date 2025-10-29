ينتظر 11.5 مليون مواطن أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتيسير عمليات الصرف من جميع المنافذ.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 صباح السبت المواقف 1 نوفمبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.