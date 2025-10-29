قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم العالي من لندن: الأولوية لربط البرامج التعليمية ومتطلبات سوق العمل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة من اللقاءات الهامة، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، على هامش المشاركة المصرية الفاعلة في مؤتمر  "Going Global" السنوي المعني بتدويل التعليم العالي، والذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥.

والتقى الوزير بعدد من الطلاب المصريين الدارسين في المملكة المتحدة، في اجتماعٍ عُقد بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، بحضور السفير أشرف سويلم، سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا حسين، المستشار الثقافي المصري بلندن، والسيد مارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والسيدة هبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما استعرض رؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس ٢٠٢٣، والمبنية على محاور رئيسية تشمل: (التكامل، والتخصصات البينية، والمشاركة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والاتصال، والابتكار وريادة الأعمال).

وأوضح أيمن عاشور أن من بين أولويات الوزارة الربط بين البرامج التعليمية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل، التي تتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وكذلك السعي لتعظيم العائد من برامج الابتعاث والمنح البحثية من خلال نقل المعرفة والخبرات العلمية التي يكتسبها الدارسون إلى مصر، بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى رفعت خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، كما سلط الضوء على القواعد الجديدة للترقي في الدورة الخامسة عشرة للأساتذة وأعضاء هيئةالتدريس.

واقترح الطلاب المصريون تعزيز شبكة الخريجين المصريين بالخارج، لتصبح قناة فعالة لنقل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي، بما يساهم في دفع عجلة التنمية في شتى المجالات بمصر.

وفي سياق متصل، التقى الوزير بوفد من شركة "Pearson" العالمية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع القطاع التعليمي الدولي، بهدف تطوير المهارات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وقدّم وفد شركة "Pearson" عرضًا مفصّلًا حول برامج التعليم والتدريب المهني المعتمدة دوليًا التي تقدمها، وعلى رأسها نظام "BTEC" الذي يُعد نموذجًا رائدًا ومعترفًا به عالميًا، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي. 

واستعرض الوزير خلال اللقاء الأهداف الوطنية الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، بما يتوافق مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد وفد شركة "Pearson" خلال اللقاء التزام الشركة الكامل بتقديم خبراتها التقنية والتربوية للوزارة، معربا عن رغبته في تصميم برامج مشتركة تلبي الاحتياجات الوطنية، وتعزز من قدرات الخريجين المصريين، وتمكنهم من المنافسة في بيئة العمل العالمية.

وتعكس هذه الزيارة والمشاركة المصرية في مؤتمر "Going Global"  التوجه الإستراتيجي للدولة نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة درجة تدويله، وربطه بشكلٍ عضوي باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، من خلال مبادرات وشراكات واضحة ومعتمدة، مما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التعليم.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

