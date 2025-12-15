المؤتمر: «حياة كريمة» نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة المعيشة

أكد وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية حقيقية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشروعات «حياة كريمة» بالقطاع الصحي في محافظة القليوبية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، وتفقد مركز طب الأسرة بقرية طحانوب، تؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

إحداث تغيير شامل ومستدام

وأشار جودة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف إحداث تغيير شامل ومستدام في مستوى الخدمات، لا سيما في القطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقريب الخدمة الطبية من محل إقامتهم، وتحقيق أعلى معايير الجودة في العلاج والرعاية.

وأضاف "جودة" أن ما تشهده محافظة القليوبية من مشروعات صحية ضمن المبادرة يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن الاستثمار في الصحة هو استثمار مباشر في الإنسان وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.