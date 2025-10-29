قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: والدي كان عمره 12 عامًا وقت الاكتشاف التاريخي
كانت بتلعب بالسلاح.. سيدة تطلق النار على زوجها في الشيخ زايد
الغمراوي: استضافة مصر لاجتماع الصحة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية
طليق رنا سماحة.. سامر أبو طالب يعلن فسخ خطوبته بعد شهر واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو

واقعة الاعتداء بمسجد المحلة
واقعة الاعتداء بمسجد المحلة
اخبار المحافظات

ينشر موقع "صدي البلد" مقطع فيديو مصور لواقعة اعتداء شاب علي مؤذن عجوز مسن أثناء وضوئه داخل  أحد المساجد الكبري بقرية محلة حسن لخلافات علي أداء اذان صلاة الفجر .

تفاصيل الواقعة 

وكان  المسجد الكبير بقرية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد واقعة مؤسفة داخل دور العبادة عقب شروع شاب ثلاثيني في الاعتداء علي عجوز مسن مؤذن مسجد أثناء صلاة الفجر لاعتراضه علي أداء الأذان مما جعله يدفعه بالقوه داخل الحمام حال وضوءه وتسبب في إصابته بعدم القدره علي الحركه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة حسن يفيد باعتداء المدعو "ا.ل"40  علي مؤذن المسجد بالضرب ودفعه أثناء وضوءه داخل المسجد لاعتراضه علي أداءه للأذان صلاة الفجر بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرغ البحث الجنائي برئاسة العقيد أبوالعزم فتحي والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المذكور عقب اعتداءه علي "م.ن"65 سنة مؤذن المسجد كما تم اقتياده المتهم إلي ديوان المركز .

ضبط المتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/ost7pjDglkM

اخبار محافظة الغربية اعتداء شاب مؤذن خلافات مسجد بالمحلة ضبط المتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

أرشيفية

أبو شمسية: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد مضي الاحتلال في عملياته ضد حماس

صورة أرشيفية

بعد عودة وقف إطلاق النار.. "رسالة تحذير" من بن غفير لنتنياهو

أرشيفية

منسقة العرض بالمتحف المصري الكبير: نفخر بالانتماء لهذا الصرح العالمي

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد