خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو

ينشر موقع "صدي البلد" مقطع فيديو مصور لواقعة اعتداء شاب علي مؤذن عجوز مسن أثناء وضوئه داخل أحد المساجد الكبري بقرية محلة حسن لخلافات علي أداء اذان صلاة الفجر .

تفاصيل الواقعة

وكان المسجد الكبير بقرية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد واقعة مؤسفة داخل دور العبادة عقب شروع شاب ثلاثيني في الاعتداء علي عجوز مسن مؤذن مسجد أثناء صلاة الفجر لاعتراضه علي أداء الأذان مما جعله يدفعه بالقوه داخل الحمام حال وضوءه وتسبب في إصابته بعدم القدره علي الحركه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة حسن يفيد باعتداء المدعو "ا.ل"40 علي مؤذن المسجد بالضرب ودفعه أثناء وضوءه داخل المسجد لاعتراضه علي أداءه للأذان صلاة الفجر بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرغ البحث الجنائي برئاسة العقيد أبوالعزم فتحي والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب المذكور عقب اعتداءه علي "م.ن"65 سنة مؤذن المسجد كما تم اقتياده المتهم إلي ديوان المركز .

ضبط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/ost7pjDglkM