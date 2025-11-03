قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الغربية تواصل تطوير قلعة الصناعة المصرية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، حيث شهد أعمال وضع الطبقة الأولى من الأسفلت بالقطاع الأول من الشارع بحي أول المحلة، وذلك عقب انتهاء شركة مياه الشرب من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه بالقطاع، في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المنفذة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق التكامل في مشروعات البنية التحتية.

توجيهات محافظ الغربية 

ويُعد شارع الجلاء أحد الشوارع الحيوية والمحورية بمدينة المحلة الكبرى، حيث يمتد بطول 1700 متر، ويربط بين عدد من الشوارع والمناطق الرئيسية، من بينها شارع شكري القوتلي وميدان المشحمة وميدان محب وشارع وادي النيل وشارع البهي وميدان أبو دراع وطريق دمرو، ما يجعله شريانًا مروريًا هامًا يسهم في تسهيل حركة التنقل داخل المدينة والربط بين محاورها الحيوية.

وأكد محافظ الغربية أن أعمال الرصف تأتي استكمالًا لخطة المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ على مراحل تبدأ بأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المرافق قبل الرصف، لضمان تنفيذ أعمال مستدامة تحافظ على كفاءة الطريق وتحد من تكرار أعمال الحفر مستقبلًا.

استكمال أعمال الرصف 

وشدد اللواء الجندي على أن أعمال الرصف تُنفذ وفق جدول زمني محدد وإشراف هندسي دقيق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والأمان، مؤكدًا أن تطوير شارع الجلاء يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مدينة المحلة الكبرى، باعتبارها قلعة الصناعة المصرية وأحد أهم مراكز التنمية الاقتصادية في الجمهورية.

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ الغربية بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المقررة، مع المتابعة اليومية للأعمال ميدانيًا، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة لأبناء الغربية، وتطوير البنية الأساسية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 لبناء مدن أكثر تطورًا واستدامة.

