محافظ الغربية يتابع تطوير أحد الشوارع الحيوية بالمحلة الكبرى ضمن خُطة شاملة لشبكة الطُرق

تابع محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، اليوم /الإثنين/، سير العمل في مشروع تطوير ورصف شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، حيث شهد أعمال وضع الطبقة الأولى من الأسفلت بالقطاع الأول من الشارع بحي أول المحلة، عقب انتهاء شركة مياه الشرب من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه بالقطاع، في إطار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المنفذة لضمان جودة التنفيذ وتحقيق التكامل في مشروعات البنية التحتية.

ويُعد شارع الجلاء أحد الشوارع الحيوية والمحورية بمدينة المحلة الكبرى، حيث يمتد بطول 1700 متر، ويربط بين عدد من الشوارع والمناطق الرئيسية، من بينها شارع شكري القوتلي وميدان المشحمة وميدان محب وشارع وادي النيل وشارع البهي وميدان أبو دراع وطريق دمرو، ما يجعله شريانًا مروريًا هامًا يسهم في تسهيل حركة التنقل داخل المدينة والربط بين محاورها الحيوية.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم - إن أعمال الرصف تأتي استكمالًا لخطة المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ على مراحل تبدأ بأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المرافق قبل الرصف، لضمان تنفيذ أعمال مستدامة تحافظ على كفاءة الطريق وتحد من تكرار أعمال الحفر مستقبلًا.

وشدد على أن أعمال الرصف تُنفذ وفق جدول زمني محدد وإشراف هندسي دقيق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والأمان، مؤكدًا أن تطوير شارع الجلاء يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مدينة المحلة الكبرى، باعتبارها قلعة الصناعة المصرية وأحد أهم مراكز التنمية الاقتصادية في الجمهورية.

ووجّه المحافظ بتكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالتوقيتات المقررة، مع المتابعة اليومية للأعمال ميدانيًا، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة لأبناء الغربية، وتطوير البنية الأساسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، لبناء مدن أكثر تطورًا واستدامة