بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
محافظات

شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى

شاشات عرض احتفالية متحف المصري
شاشات عرض احتفالية متحف المصري
الغربية أحمد علي

يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاستعدادات في  المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية، لاستقبال الأهالي في ليلة استثنائية لمتابعة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم تجهيز شاشات عرض عملاقة ليتسنى للجميع متابعة الحدث العالمي.

توجيهات محافظ الغربية 

ويحرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على دعوة كل أهالي المحلة للمشاركة في هذه المناسبة الفريدة، متمنيًا أن تعم الفرحة قلوب الجميع وأن يكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي يعكس عظمة مصر وحضارتها الخالدة.

 الزمان: السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ – الساعة السادسة والنصف مساءً.

احتفالات افتتاح المتحف المصري 

المكان: في مركز ومدينة المحلة الكبرى تم توزيع ٤ شاشات عرض على كورنيش كفر حجازي الجديد، وكورنيش محلة أبو علي، ومحطة وقود شل أوت بالطريق الدائري، وقرية بشيش،وفي حي أول المحلة تركيب ٣ شاشات بشوارع شكري القوتلي والعباسي وميدان المشحمة، وضم حي ثان المحلة ٣ شاشات بميدان الشون ومدخل المدينة وأمام مقر الحي.

اخبار محافظة الغربية احتفالات متحف المصري قلعة الصناعة المصرية طنطا المحلة

