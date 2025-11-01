شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى

يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاستعدادات في المحلة الكبرى قلعة الصناعة المصرية، لاستقبال الأهالي في ليلة استثنائية لمتابعة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم تجهيز شاشات عرض عملاقة ليتسنى للجميع متابعة الحدث العالمي.

توجيهات محافظ الغربية

ويحرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على دعوة كل أهالي المحلة للمشاركة في هذه المناسبة الفريدة، متمنيًا أن تعم الفرحة قلوب الجميع وأن يكونوا جزءًا من هذا الحدث التاريخي الذي يعكس عظمة مصر وحضارتها الخالدة.

الزمان: السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ – الساعة السادسة والنصف مساءً.

احتفالات افتتاح المتحف المصري

المكان: في مركز ومدينة المحلة الكبرى تم توزيع ٤ شاشات عرض على كورنيش كفر حجازي الجديد، وكورنيش محلة أبو علي، ومحطة وقود شل أوت بالطريق الدائري، وقرية بشيش،وفي حي أول المحلة تركيب ٣ شاشات بشوارع شكري القوتلي والعباسي وميدان المشحمة، وضم حي ثان المحلة ٣ شاشات بميدان الشون ومدخل المدينة وأمام مقر الحي.