حملة تفتيشية على المخابز بقرى منشأة الأمراء ومحلة حسن بالمحلة الكبرى

وجَّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في استجابة فورية لما ورد من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية بشأن بعض المخابز بقرى مركز المحلة الكبرى، بتكثيف الحملات التموينية والصحية ومتابعة الشكاوى ميدانيًا لضمان جودة الخبز المدعم ووصوله إلى المواطنين بالمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، حملة تفتيشية موسعة اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 استهدفت قريتي منشأة الأمراء ومحلة حسن التابعتين لمركز المحلة الكبرى.

دعم الأسر والعائلات

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 11 مخالفة تموينية وصحية، حيث تم في الجانب التمويني تحرير 5 محاضر شملت ضبط نقص وزن الرغيف بمقدار 17 و8 جرامات في مخبزين بقرية منشأة الأمراء، ومخالفة أخرى لعدم نظافة أدوات العجين بذات القرية، بالإضافة إلى مخالفتين بمخبزين بقرية محلة حسن لنقص وزن الرغيف بمقدار 9 و8 جرامات. كما تم في الجانب الصحي تحرير 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و3 محاضر أخرى لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات المضبوطة.

تحقيق الرقابة على المخابز

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الرقابة الفعالة على المخابز ومتابعة شكاوى المواطنين بشكل ميداني، مشددًا على أن أي مخالفة تتعلق بجودة الخبز أو تمس حقوق المواطنين لن يتم التهاون فيها.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المفاجئة مستمرة يوميًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط التمويني والرقابة الصارمة على جودة الخبز المدعم، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق رضا المواطن وضمان وصول الدعم بجودة تليق به.