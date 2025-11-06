بحضور وزير قطاع الأعمال | تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

توجيهات محافظ الغربية

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة ومشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، وفي مقدمتها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، الذي يواصل التنفيذ بالمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والتي شملت إنشاء وتشغيل عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

دعم وزير قطاع الأعمال

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر وأهم القلاع الصناعية الوطنية، وتمثل جانباً محورياً من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث تستحوذ شركة غزل المحلة على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، بما يعكس أهميتها الاستراتيجية في استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة. وأشار الوزير إلى أن المصانع الجديدة بالشركة تعمل وفق أحدث التكنولوجيات وتحقق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتيح توجيه غالبية الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية، ويجسد مكانة المنتج المصري على الساحة العالمية.

تحرك عاجل دعم الصناعة الوطنية

وأعرب محافظ الغربية عن فخره بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مؤكداً أنها تمثل قلعة الصناعة المصرية ورمزاً لتاريخها العريق، مشيداً بما تشهده من أعمال تطوير غير مسبوقة بدعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثمناً المتابعة المستمرة من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وحرصه على استعادة مكانة الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.