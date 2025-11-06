قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بحضور وزير قطاع الأعمال | تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

توجيهات محافظ الغربية 

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة ومشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة، وفي مقدمتها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، الذي يواصل التنفيذ بالمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والتي شملت إنشاء وتشغيل عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

دعم وزير قطاع الأعمال 

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر وأهم القلاع الصناعية الوطنية، وتمثل جانباً محورياً من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث تستحوذ شركة غزل المحلة على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، بما يعكس أهميتها الاستراتيجية في استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة. وأشار الوزير إلى أن المصانع الجديدة بالشركة تعمل وفق أحدث التكنولوجيات وتحقق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتيح توجيه غالبية الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية، ويجسد مكانة المنتج المصري على الساحة العالمية.

تحرك عاجل دعم الصناعة الوطنية 

وأعرب محافظ الغربية عن فخره بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مؤكداً أنها تمثل قلعة الصناعة المصرية ورمزاً لتاريخها العريق، مشيداً بما تشهده من أعمال تطوير غير مسبوقة بدعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومثمناً المتابعة المستمرة من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وحرصه على استعادة مكانة الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات شركة مصر الغزل والنسيج دعم الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

‏مراسم الإحتفال بعيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين

وزير الإنتاج الحربي يكرم عددا من أبناء الإنتاج الحربي المتميزين

وفد نقابة النيابات خلال زيارته مجلس النواب البحريني

وفد العاملين بالنيابات يواصل زيارته للبحرين بلقاء نائب رئيس مجلس النواب

أبرز المشاركين في أعمال الندوة

نقيب التمريض: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في القيادة وصنع القرار

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد