محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي: لن نسمح بأي تقصير.. المواطن له حق في خدمة طبية آمنة وكريمة

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم بجولة ميدانية مفاجئة شملت مستشفى قطور المركزي وعيادة قطور الشاملة للتأمين الصحي، في استجابة فورية لما تم رصده من شكاوى المواطنين، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على انتظام العمل داخل المنشآت الصحية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعيادات الخارجية، حيث تحدث مباشرة مع عدد من المرضى وذويهم واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمة الطبية داخل المستشفى. وقد أبدى المحافظ اهتماماً بالغاً بكل شكوى طُرحت أمامه، ووجّه المسؤولين بسرعة الاستجابة الفورية لما طُرح، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في أي تقصير يتعلق بصحة المواطنين، وأن جودة الخدمة الطبية حق أصيل لا يقبل التهاون.

وخلال حواره مع المرضى، أكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، مشدداً على أن المتابعة الميدانية هي السبيل لضمان استمرار الانضباط داخل المستشفيات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الأدوية والمستلزمات بشكل دائم ومنتظم، مشيراً إلى أن الهدف هو تقديم خدمة طبية آمنة وكريمة تليق بأبناء الغربية.

جولة ميدانية مفاجئة

كما وجّه المحافظ إدارة المستشفى برفع مستوى النظافة وتحسين بيئة العمل داخل الأقسام المختلفة، مع التشديد على حسن استقبال المرضى والتعامل الإنساني معهم، مشيراً إلى أن الطبيب والممرض هما خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وأن تقديم الخدمة بروح إنسانية هو جوهر العمل في المستشفيات الحكومية.

تفقد اقسام مستشفي قطور

وعقب جولته بمستشفى قطور المركزي، انتقل اللواء أشرف الجندي إلى عيادة قطور الشاملة للتأمين الصحي، حيث تفقد سير العمل داخل العيادات التخصصية والصيدلية ومكاتب التسجيل، واستمع إلى آراء المواطنين المنتفعين حول الخدمة المقدمة لهم، ووجّه بسرعة تذليل أي عقبات تواجههم، والتأكد من توافر الأدوية المقررة بشكل مستمر، مشدداً على أن المحافظة تتابع عن قرب أداء جميع وحدات التأمين الصحي لضمان خدمة متكاملة ومنصفة.

تحسين خدمات المواطنين

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الغربية أن جولاته المفاجئة للمستشفيات مستمرة في جميع المراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موجهاً مديرية الصحة بإعداد تقرير تفصيلي أسبوعي حول أداء المستشفيات والمراكز الطبية ونسب توافر الأدوية والمستلزمات، للعرض والمتابعة الفورية.