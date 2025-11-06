قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بالمحلة ويستمع لشكاوى المرضى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، زيارة مفاجئة لعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بمدينة المحلة الكبرى، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل مختلف الأقسام الطبية، في استجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين بشأن بعض الملاحظات داخل العيادة، يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة منظومة التأمين الصحي.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التجول داخل أقسام العيادة والتحدث مباشرة مع المرضى والمترددين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم وشكواهم بشأن مواعيد الكشف وصرف الأدوية، موجّهًا القائمين على العيادة بسرعة تلافي أي قصور أو تأخير في الخدمة، وقال للمواطنين: «مطالبكم فوق راسي.. ومن حق كل مواطن يتلقى خدمة طبية تليق بكرامته».

تحسين خدمات المواطنين 

كما توقف المحافظ داخل صالات الانتظار والصيدلية، وتابع بنفسه عملية صرف الأدوية، مطمئنًا على توافر العلاج والمستلزمات الطبية، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التأمين الصحي وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لجميع الفئات، ولا سيما كبار السن وذوي الهمم.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية حسن استقبال المرضى والمترددين وسرعة التعامل مع الحالات دون تعقيد أو تأخير، مع ضرورة متابعة المخزون الدوائي بشكل يومي والتنسيق الفوري مع مديرية التأمين الصحي حال وجود أي نواقص، مؤكدًا أن أي تقصير في تقديم الخدمة أو سوء معاملة للمواطنين لن يُقبل بأي حال.

رعاية خدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية أن العاملين بالقطاع الصحي يؤدون رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنية، وأن رضا المريض هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها باعتباره أحد ركائز جودة الحياة، وأنها مستمرة في تقديم الدعم اللازم لتطوير منشآت التأمين الصحي وتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين بما يضمن خدمة طبية أفضل للمواطنين.

كما وجّه المحافظ بزيادة عدد الأطباء في الفترات الصباحية وتكثيف المرور الميداني من مسؤولي التأمين الصحي، مع متابعة نظافة العيادة وصيانة الأجهزة الطبية بصفة دورية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستوى.

تقرير حول الحالات المرضية 

وفي ختام جولته، كلّف اللواء أشرف الجندي الدكتور كريم بركات، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، بإعداد تقرير تفصيلي عن الملاحظات التي أبداها المواطنون خلال الزيارة والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية هي الأساس الحقيقي لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطن الذي يعد الهدف الأول لكل أجهزة الدولة.

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
صورة من الفاعليات
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
